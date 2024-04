Lamentable caso de Fenapepro

Creo que es lamentable que la Federación Nacional de Peloteros Profesionales esté en la palestra pública con un caso de dinero.

Sobre todo, porque ese organismo está dirigido por peloteros profesionales, activos y retirados, quienes han tenido una vida limpia en la pelota profesional.

¿En qué consiste el problema? En la venta de un terreno muy amplio, más de 26 mil metros, por una suma bien grande, 157 millones de pesos.

Eso es mucho dinero, y la Federación ha vendido unos terrenos que originalmente eran del CEA (Consejo Estatal del Azúcar), donados por el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), y posteriormente concretizados en una venta por una suma bastante cómoda.

George Bell, y sus amigos, dan la cara reclamando que se aclare por qué si la venta fue, una decisión de la junta directiva de Erick Almonte, y no de una asamblea.

En ese punto vale decir que ese reclamo tendrá o no validez dependiendo de lo que digan los estatutos.

Pero, el tema más candente es la comisión de 26 millones que aparentemente han pagado por comisión de la venta. El abogado de Bell, José Eliseo Almánzar, dice que eso corresponde a un 18% de la venta total, cuando debieron haberlo hecho en un 5%, que es una comisión inmobiliaria corriente.

Pero este caso es sumamente importante porque implica posiblemente asuntos de procedimientos incorrectos, y tal vez corrupción. ¿Sería posible pensar en corrupción alrededor de la Comisión de Ventas? Los peloteros no quieren hablar mucho de ello.

Me acerqué a Emilio Bonifacio sobre el tema, y me dejó claro que no está interesado en el caso porque en ocasiones se ha pronunciado solo para defender a los peloteros en sus derechos de la agencia libre.

“En ese tema yo no opinaré para que no me sigan mezclando con que tengo interés dizque de ser presidente de Fenapepro, lo cual es falso. Donde yo he dicho que le hablé al pelotero de los puntos que deben saber sobre agencia libre y han querido tergiversar mi opinión y al parecer no se puede hablar de la Federación. En fin, me mantendré al margen de ese tema”.

También pregunté a D'Angelo Jiménez sobre si conocía al intermediario, ingeniero Rafael Zabala, y me dijo que no recomendó a nadie.

Así las cosas, habrá que esperar el desarrollo de la información sobre el tema de la alta comisión, sobre todo.

UN POCO MÁS

En una sociedad desacreditada como la dominicana, creo que los peloteros y directivos a su alrededor deberían elevar su voz de alerta y reclamo ante hechos como este. No dejar una sola voz, George Bell, dando la cara… Es un asunto de responsabilidad y eso compete también a muchos medios que se hacen los “locos” , algunos por asuntos de amistad y otros por compromisos profesionales. Pero no debe ser así, este es un caso serio… y los propios peloteros de Fenapepro deberían reclamar, no ser cómplices por su silencio.

No me gusta indicarle caminos a nadie, pero a veces hay que ser guapo.

De MLB

- Los Yanquis pudieron ganarle a duras penas a Oakland, 4 por 3. Hicieron cuatro en el primer inning y vencieron 4 por 3, gracias a un doble remolcador de Giancarlo Stanton y un jonrón de Anthony Rizzo.. Juan Soto tuvo de 4-1 con dos ponches, algo bien raro en él, y Aaron Judge de 3-1, todavía sin despertar…. Marcus Stroman lanzó 5.1 innings de 7 hits y 3 carreras, con 9 ponchados. Los Yanquis se colocan en 16-8, Oakland en 9-15.

- Max Fried, el zurdito de Atlanta, lanzó blanqueada de 3 hits y 92 pitcheos, dicen que tipo Greg Maddux. Fried no tuvo bases por bolas y ponchó a 6, y Atlanta venció 5 por 0 a los Marlins de Miami. Fried tiene 2-0 y 4.97 de efectividad, y el partido duró solamente 1 hora 54 minutos… Atlanta tiene 16-6, los Marlins 6-19, camino de 100 derrotas.

- El japonés Shohei Ohtani pegó su 6to. jonrón, en la victoria de los Dodgers 4 por 1 sobre Washington.. Ohtani, además, tiene alto promedio de .364.. Los Dodgers mejoran a 14-11, ni la sombra de su record normal de los últimos 8 años… Washington feliz con 10-12..El partido duró 3 horas 10 minutos y la asistencia fue de 27 mil, en Washington.

- Los Piratas cambiaron al dominicano Sergio Alcántara hacia Arizona, desde triple A. De inmediato, Arizona lo remitió a su triple A. Johnny Cueto insiste en continuar su carrera y firmó pacto de liga menor con los Rangers de Texas.. Cueto lanzó el año pasado con los Marlins, y tuvo marca de 1-4 con 6.02.. Firmó bien, porque Texas es un equipo ganador en estos tiempos. Son los campeones del año pasado.