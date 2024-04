Ramírez remolca y Clase salva en triunfo de Cleveland sobre Boston

Carlos Carrasco permitió dos carreras en cinco sólidas entradas y dos tercios y Andrés Giménez impulsó dos carreras para guiar a los Guardianes de Cleveland a una victoria de 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston el jueves.

Ramón Laureano, Josh Naylor y José Ramírez también impulsaron carreras para Cleveland, que ganó tres de cuatro de Boston y mejoró a 13-6, el mejor récord de la División Central.

“Quieres ganar todas las series. Todos los equipos hablan de ello”, dijo el técnico de los Guardianes, Stephen Vogt. "No es una idea nueva, pero cada vez que puedes salir de gira y ganar una serie, especialmente de un muy buen equipo al otro lado del camino, te sientes bien de regresar a casa".

Carrasco (1-1) realizó 56 de sus 89 lanzamientos para strikes y permitió dos hits, ponchó a cinco y dio tres boletos. Se fue después de permitir un sencillo con dos outs a Reese McGuire en el sexto con Cleveland ganando 5-1.

“Traté de ser demasiado perfecto, lo que llevó a la primera carrera”, dijo Carrasco sobre la primera entrada cuando Boston anotó una carrera pero dejó las bases llenas. “Después de eso, volví y pensé de la misma manera que lo hice en el bullpen (para los calentamientos previos al juego). Simplemente salí y ataqué.

“Estamos ganando series. Eso es importante para nosotros”.

Emmanuel Clase lanzó el noveno capítulo en blanco para su quinto salvamento.

Giménez conectó dos hits como primer bate el jueves y está bateando .293 en general esta temporada.

“Él es la navaja suiza de la alineación. Golpea por todos lados”, dijo Vogt. “Sus turnos al bate desde principios de año han sido fenomenales... golpe decisivo tras golpe decisivo”.

Después de comenzar la temporada con siete victorias en 10 juegos como visitante, los Medias Rojas tuvieron marca de 3-7 en su primera estadía en casa.

Con una desventaja de 5-1, Boston acortó la ventaja de Cleveland gracias al triple de dos carreras de Jarren Durán en la sexta entrada de tres carreras de los Medias Rojas.

El zurdo Brennan Bernardino tuvo dos entradas en blanco en la apertura para los Medias Rojas, que utilizaron cinco lanzadores. Cooper Criswell (0-1) cargó con la derrota luego de permitir cuatro carreras, tres limpias, en dos entradas y un tercio.

Boston cometió dos errores más que provocaron tres carreras sucias. Los Medias Rojas han cometido 19 errores, la peor cifra de la MLB.

“Suena repetitivo, pero tenemos que jugar mejor a la defensiva”, dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora. “Ese es el resultado final. Si no hacemos dos jugadas de rutina y no hacemos una doble jugada, perdemos por uno. Son buenos defensores. No estamos haciendo jugadas en este momento”.