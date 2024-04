Stephen Strasburg está oficialmente retirado de las Grandes Ligas

Stephen Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2019 y cuya carrera fue descarrilada por las lesiones, apareció el sábado como retirado en una lista oficial de las Grandes Ligas.

El retiro se esperaba desde hace tiempo, pero no se había aclarado cuándo o cómo ocurriría. En agosto, una persona enterada de la situación dijo a The Associated Press que Strasburg había decidido no reanudar su trabajo como lanzador.

Una captura de la imagen de la lista de transacciones de las Grandes Ligas mostró este simple texto: “Lanzador derecho Stephen Strasburg, retirado”.

Un vocero de los Nacionales dijo que el equipo no emitiría comentarios mientras el propio Strasburg no lo hiciera.

Strasburg, de 35 años, se destacó como derecho especializado en la recta. Fue la primera selección general del draft amateur de 2009 y se convirtió en estrella, al conducir a los Nacionales a su primer título de la Serie Mundial en la historia.

Sin embargo, no lanza desde el 9 de junio de 2022, su única apertura de aquella campaña.

La actuación duró cuatro innings y dos tercios, antes de que el pitcher ingresara de nuevo en la lista de los lesionados.

Se sometió a una cirugía por el síndrome de la caja torácica, un desorden nervioso y sanguíneo.

El tratamiento incluyó el retiro de una costilla y de dos músculos del cuello.