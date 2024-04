Marlins logran su primer triunfo luego de iniciar 0-9

Los Marlins de Miami pusieron fin a su racha de nueve derrotas consecutivas al inicio de la temporada, cuando Jazz Chisholm Jr. y Nick Gordon conectaron jonrones de tres carreras en una primera entrada de seis carreras que los elevó sobre los Cardenales de San Luis. 10-3 el domingo.

"Estoy feliz por los muchachos, realmente pueden sonreír y respirar un poco", dijo el manager de los Marlins, Skip Schumaker. “Celebrando allí después de una semana larga, 10 días largos, dos semanas como quieras llamarlo. Así que se siente muy bien poder sonreír ahí dentro”.

Schumaker no quiso comentar sobre un informe de USA Today de que él y Miami habían eliminado una opción de equipo para 2025 de su contrato durante la temporada baja.

Miami había sido el primer equipo en iniciar 0-9 desde Atlanta y Minnesota en 2016. Los Marlins evitaron convertirse en el primer equipo en perder sus primeros 10 juegos desde que los Medias Blancas de Chicago en 2002 comenzaron 0-11.

Max Meyer (1-0), un derecho de 25 años, consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas en su cuarta apertura y aparición. Meyer permitió una carrera y tres hits en seis entradas, ponchó a tres y dio un boleto.

"Max fue realmente la historia hoy", dijo Schumaker. “Es exactamente lo que necesitábamos. Es fácil apoyarlo. Él simplemente es diferente ahí fuera. Es un niño especial que tiene esta mentalidad de novena entrada en cada lanzamiento y tiene un futuro brillante aquí”.

Meyer se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de agosto de 2022 y regresó a un montículo de las Grandes Ligas este 1 de abril, cuando lanzó cinco entradas sin decisión contra los Angelinos de Los Ángeles.

"Se siente bien." Dijo Meyer. “Obviamente, quiero salir y lanzar cinco, seis, siete entradas cada vez, y esta es una especie de base. Ahora siento que para mí y para todos los titulares debemos salir y empezar a ganar algunos partidos”.

Meyer retiró a sus primeros 13 bateadores antes de que Nolan Gorman conectara un jonrón en un batazo que rebotó en el guante de Chisholm que saltaba en la pared del jardín central. Gorman conectó sus primeros dos jonrones esta temporada, agregando un drive de dos carreras en el noveno ante Matt Andriese para el séptimo juego de múltiples jonrones de su carrera.

“Después de su primer turno al bate, se sentó a mi lado y me dijo: 'Hombre, me siento cada vez mejor con cada swing, siento que me estoy acercando mucho''', dijo el manager de los Cardinals, Oliver Marmol. "Luego conectó su primer jonrón y regresó y conectó el segundo".

Kyle Gibson (1-1) permitió siete carreras y siete hits en seis entradas en su debut en casa con St. Louis.

"Sentí que ejecuté muchos lanzamientos al final del juego", dijo Gibson. "Me han dicho que obviamente no puedes ganar el juego en el primero, pero puedes perderlo en el primero". Desafortunadamente, simplemente no le di al equipo la oportunidad de ganar".