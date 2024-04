Severino: “Estoy listo de tener una campaña saludable, para ayudar a este equipo a ganar”

Luis Severino no tuvo buen comienzo de temporada durante el fin de demanda pasado, su recta estuvo presente pero sus pitcheos secundarios no le respondieron.

“La recta estaba ahí, los pitcheos secundarios no estaban muy buenos, trabajé en el cambio y él es líder, para la próxima salida” declaró Severino al Listín Diario.

Por segunda temporada las inclemencias del tiempo para la costa este de los Estados Unidos han causado inconvenientes y cancelado partidos en esta semana inaugural, con lluvia y frío.

“La pelota no se hizo para jugarlo en estas condiciones del clima, está un poquito muy frío todavía, la pelota, no se agarra, no se siente la costura en las manos”

Severino (0-1) cargó con la derrota el sábado contra los Cerveceros, permitiendo seis carreras y 12 hits en cinco entradas. Ponchó a seis sin otorgar boletos a ningún bateador.

El derecho de Sabana de la Mar y que pertenece al Licey en Lidom, realizó 67 de 88 lanzamientos para strikes, sin efectos en sus pitcheos, permitiendo muchos contactos que encontró agujeros en la defensa.

“Lo importante es tirar innings, mantenerse en el juego, tratar de abrir treinta y pico de juegos, pasar del quinto inning, esas son las metas para este año”

Fue solo su primera presentación del año por lo que no tendrá problemas al respecto todavía, pero necesitará ofrecer mejores resultados para ganarse la confianza del dirigente y el gerente.

“Este es un equipo bueno, que tiene mucho que enseñar, buen pitching coach, nuevo mánager, que es bueno para este equipo y la tecnología que tienen aquí para ayudar a los lanzadores”

Severino tuvo problemas similares en 2023, permitiendo 113 hits en 89,1 entradas para los Yankees en camino a una efectividad de 6.65, por lo que esta estuvo lejos de ser una primera salida alentadora con los Mets.

Está programado para subir al montículo el próximo fin de semana en Cincinnati.

Sevy es el jugador número diecisiete con Mets y Yankees y primero desde Miguel Castro, cuando lo hizo en el 2022. De esos quince, ocho han sido lanzadores.

-Dominicanos con Yankees y Mets:

Lanzadores

Juan Acevedo, RHP – Yankees: 2003 / Mets: 1997; Armando Benítez, RHP – Yankees: 2003 / Mets: 1999-2003; Dellin Betances, RHP – Yankees: 2011-2019 / Mets: 2020-2021.

Bartolo Colón, RHP – Yankees: 2011 / Mets: 2014-2016; Octavio Dotel, RHP – Yankees: 2006 / Mets: 1999; Josías Manzanillo, RHP – Yankees: 1995 / Mets: 1993-1995, 1999; Joely Rodríguez y Miguel Castro

De posición

Ángel Berroa, INF – Yankees: 2009 / Mets: 2009; Robinson Canó, INF – Yankees: 2005-2013 / Mets: 2019-2020; Alberto Castillo, C – Yankees: 2002 / Mets: 1995-1998.

Wilson Delgado, INF – Yankees: 2000 / Mets: 2004; Tony Fernández, INF – Yankees: 1995 / Mets: 1993; Eduardo Núñez, INF – Yankees: 2010-2013 / Mets: 2020.

Rafael Santana, INF – Yankees: 1988 / Mets: 1984-1987 y José Vizcaino, INF – Yankees: 2000 / Mets: 1994-1996; Gary Sánchez.