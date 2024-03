Notas de inauguración

El día inaugural en Grandes Ligas tuvo par de suspensiones, Atlanta-Filis y Mets-Milwaukee, debido al mal tiempo en el Este de Estados Unidos. Veamos hechos notables del primer día, haciendo énfasis en los dominicanos.

WANDER FRANCO

La MLB anunció ayer que Wander Franco pasaba a “lista administrativa”, lo cual es conveniente para el jugador. El sigue su proceso judicial y debe presentarse los días 30 de cada mes ante la fiscalía de Puerto Plata. Sobre Franco pesa una querella de tener relaciones sexuales con una menor de edad y de ahí la acusación.

El término “lista administrativa” significa que podrá recibir su salario del 2024 por parte de Tampa Bay. ¿Cuánto es eso?

El tiene contrato de 11 años por US$182 millones (2022-32), pero todavía no ha empezado a ganar el gran dinero. En 2024, por ejemplo, solo recibiría US$2.4, y para el 2025 subirá a 8.4 millones. En 2026 la suma anual crecerá a US$15.4 millones, y será a partir del 2027 cuando dará un gran salto. Ese año recibirá US$22 millones y de ahí en adelante será 25 millones cada temporada.

Todo eso, naturalmente, si sale bien del lío judicial, y puede reintegrarse a Tampa Bay. Todavía está pendiente si Tampa mantendrá su contrato porque también podría dejarlo fuera, si el pacto lo permite. El año pasado, Franco apareció en 112 juegos hasta que fue suspendido por MLB en agosto. A ese instante tenía promedio de .291 con 17 jonrones y 50 empujadas, más 30 robos de bases . Tiene solo 23 años de edad.

-El japonés Shohei Ohtani entró en onda normal y estuvo presente en la alineación de los Dodgers para el partido inaugural en casa, una victoria de 7-1 ante San Luis. Ohtani pegó de 3-2 y recibió una base por bolas. Tyler Glasnow lanzó 6 innings de 4 hits y una carrera para los Dodgers. Hubo jonrones de Mookie Betts, su segundo, y Freddy Freeman. Paul Goldschmidt la sacó por San Luis. Teoscar Hernández tuvo de 4-1.

- Oneil Cruz disparó jonrón en su juego inaugural, y lo hizo ante su compatriota Sixto Sánchez. Los Piratas vencieron 6 por 5 a los Marlins en 12 innings. De los Marlins, Bryan de la Cruz estuvo de designado y pegó de 6-1, Jesús Sánchez de 5-0.

- También dio jonrón en su primer juego Vladimir Guerrero Jr. en el triunfo de Toronto 8 por 2 ante Tampa Bay. Vladi está de segundo en la alineación este año. En el short de Tampa Bay aparece el panameño José Caballero.

- Juan Soto fue héroe defensivo para los Yanquis, en un triunfo de 5-4 ante Houston. Soto había remolcado la primera vuelta de los Yanquis a mitad de juego, cuando perdían 0-4… Y en el noveno inning, con hombre en segunda y primera, Kyle Tucker dio sencillo al right, Soto hizo disparo certero al plato para hacer out al corredor Mauricio Dubón. La decisión del árbitro fue retada, pero ratificada y el juego finalizó un out después. Soto pegó de 3-1 y recibió dos bases por bolas, naturalmente. Aaron Judge pegó un doble en cuatro turnos y por los Yanquis el venezolano Oswaldo Cabrera pegó jonrón solitario. Houston había tomado ventaja de 4-0 en el segundo frente a Néstor Cortés, pero no hicieron más nada. Yainer Díaz, cátcher dominicano de Houston, pegó de 4-3 y Jeremy Peña de 4-2.

Framber Valdez inició por los Astros, hizo 86 lanzamientos, en 5 innings le dieron 5 hits y 4 carreras. No estaba en su noche.

- Arizona Diamondbacks impuso récord de siempre haciendo 14 carreras en un inning. Eso sucedió en su victoria de 16-1 ante Colorado, enfrentaron solo 3 lanzadores y usaron 18 bateadores en la tercera entrada. Ketel Marte pegó de 5-3, Geraldo Perdomo de 4-2 y Elehuris Montero, de Colorado, de 3-0 como DH.

-El derecho Brayan Bello le ganó el duelo a su compatriota Luis Castillo, cuando Boston superó a Seattle 6 por 4.. Bello lanzó 5 innings de 5 hits y 2 carreras para el triunfo..Castillo también cubrió 5 entradas de 6 hits, 4 carreras. Tyler Oneill, de Boston, impuso nueva marca de más juegos de apertura con jonrones y lleva 5 años seguidos en eso. Rafael Devers disparó jonrón y Enmanuel Valdez de 2-1 jugando la segunda base de Boston.