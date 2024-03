Rafael Devers jugará en RD por primera vez en 8 años

Fue en la temporada 2015-16 la última vez que Rafael Devers jugó en República Dominicana, este sábado lo volverá hacer, pero no con los Leones del Escogido, ni en su dogaut.

En dos temporadas combinadas, Devers jugó 38 partidos con los Leones cuando era superprospecto de los Medias Rojas de Boston, pero tras su debut en Grandes Ligas, no había regresado como jugador al estadio Quisqueya Juan Marichal.

Este sábado, y en el dogaut izquierdo del Quisqueya, Devers no solamente jugará su primer partido en suelo dominicano desde el 2016, sino que también buscará estrenarse en materia de jonrones en un estadio del país, pues no pudo hacerlo durante su breve paso por Lidom.

En medio del partido de pretemporada de ayer, en el que los Medias Rojas se enfrentaban a los Bravos de Atlanta, Devers afirmó a los narradores estar totalmente emocionado y ansioso por jugar nuevamente en su tierra.

“Es algo muy emocionante, eso no se ve todos los días. Hay muchas personas de mi familia que nunca me han visto jugar personalmente, entonces sería genial ya que hay algunos que no pueden viajar. Muy feliz de poder ir allá y que me vean jugar”, dijo la superestrella dominicana.

Además de Devers, otros siete dominicanos están en el roster de los Medias Rojas, incluyendo dos que forman parte del cuerpo técnico del dirigente Alex Cora:

El nuevo as de rotación de Boston, Brayan Bello, los infielders Pablo Reyes y Enmanuel Valdez, sumados a los lanzadores Joely Rodríguez y Luis Guerrero, son los peloteros dominicanos que además de Devers figuran en el roster de los Medias Rojas. Como parte del cuerpo técnico, Luis Ortiz, asistentede bateo, y Mani Martínez, receptor de bullpen, completan los ocho criollos.

Tanto los Medias Rojas como los Rays llegarán este viernes al país.