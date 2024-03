Bravos de Atlanta (Proyección 2024)

RESUMEN LIGA AMERICANA: Terminada la mirada a la Liga Americana, los equipos con más chance de clasificar son los siguientes.. En la parte Este, Yanquis, Baltimore y Toronto.. En la parte Central Minnesota, pero ahí es complicado el tema porque casi todos juegan por debajo de .500 .. Y en el Oeste hay dos muy claros: Texas y Astros de Houston.. Hay posibilidad de que Seattle tenga buen año, pero el resto de la liga no está tan claro. De esos citados deberán salir los 6 clasificados.

Bravos de Atlanta

No hay muchas razones a la vista para que los Bravos de Atlanta no estén en postemporada nuevamente este 2024. No quiero exagerar diciendo que ganarán otra vez su división, la Este de la Nacional, lo cual han hecho por seis años seguidos desde 2018.

Todo eso ha sido bajo la dirección del manager, Brian Snitker, campeón de serie mundial en 2021 y manager del año 2018.

Los Bravos, que están en Atlanta desde 1966, han sido campeones dos veces allí, en 1995 y 2021. Este club tiene más de 120 años, desde que empezaron como Bravos de Boston , luego de Milwaukee y finalmente de Atlanta.

OFENSIVA: Los Bravos repiten con su terrible ofensiva. El año pasado el inicialista Matt Olson tuvo 54 jonrones y 139 remolcadas, Austin Riley 37 jonrones, 97 empujadas, Ozzie Albies 33-109, Marcell Ozuna 40-100 y cierran con Ronald Acuña Jr. con .337-41-106 y el premio MVP.

Los demás son Sean Murphy de receptor, en el short Orlando Arcia, Karred Kelenic en el left y Michael Harris en el centro.

La rotación tiene a Max Fried con 8-1 y 2.55, Spencer Strider 20-5 y 3.86, Charlie Morton, Chris Sale, (que llegó de la agencia libre), y Bryce Elder.

El cerrador es el cubano Raisel Iglesias con 33 salvados y 2.75 de efectividad.

Los Bravos son mis favoritos para ganar el grupo por 7ma. ocasión seguida.

OLÍMPICA: Para quienes preguntan, les comento que el Comité Ejecutivo del COD no pudo sesionar ayer por inasistencia, con excusas, de los señores José Mera e Irina Pérez.. El organismo no ha podido escoger los 4 sustitutos de los renunciantes y dicen que tienen una enorme presión externa para que sean readmitidos.

Lo intentarán el próximo martes, y de ahí a la asamblea general el 26 de este mes.

UN POCO MÁS:

- Entre los pitchers dominicanos que buscan un puesto en los Bravos está el veterano Reynaldo López, quien ha estado en baja los últimos años.. También tienen al relevista Huascar Ynoa y un joven llamado Angel Perdomo, nativo de San Cristóbal.

-Hay dos jardineros dominicanos en los entrenamientos, los veteranos Leury García y Luis Liberato.. Allí hay pocas oportunidades, pero nadie sabe.

-El zurdo Chris Sale hizo buen negocio firmando por dos años y US$38 millones. El viene de una campaña limitada con Boston, tuvo marca de 6-5 y 4.30 de efectividad en 20 salidas. Tiene 34 años de edad y es candidato a lesionarse en cualquier momento. No creo que Atlanta haya hecho buena inversión.

- Los dos últimos años Atlanta ha ganado más de 100. Tuvieron 101 victorias en 2022 y 104 en 2023. Una aplanadora, mientras Mets y Filadelfia gastán muchísimo dinero.

- Las Aguilas tienen nuevo manager. Se llama Manny García, y es familia en la fanquicia. Fue el coach de pitcheo de los campeones hace en 2021. El año pasado inició como gerente de las Estrellas, pero no se entendió con el vicepresidente de operaciones José Mallén Calac y renunció.

- Lidom tiene los seis managers para el próximo torneo, todos nativos. Dice Kevin Cabral que eso no ocurría desde la temporada 2004.