Atléticos de Oakland (Proyección 2024)

Los Atléticos también forman parte del amplio núcleo de equipos de Grandes Ligas que no proyectan ninguna posibilidad de ir a postemporada. Son “tan malos”, que allí hay una gran escasez de talento y poca inversión, que facilitan las cosas a los pronósticos.

Con decirles que los dos últimos años han perdido más de 100 juegos. Lo hicieron en 2022 con 102 derrotas, y superaron esa cifra el año pasado con 112 reveses. Así las cosas, no lucen nada bien para esta próxima temporada.

Y que conste, tienen una historia de un gran batallar y conquista de logros, desde su fundación en 1901 como Atléticos de Filadelfia. En 1955 se mudaron a la ciudad de Kansas City , y estuvieron allí hasta 1968 cuando brincaron a Oakland.

En esta ciudad no les fue mal en principio. Ganaron tres coronas seguidas entre 1972-74, y volvieron a ser campeones en 1989. Desde entonces, las cosas han sido más mal que bien.

Ahora, están entusiasmados porque se mudarán a la ciudad de Las Vegas, la ciudad de las apuestas y del dinero, y eso será dentro 4 años, en 2028. En medio de eso hay un tollo grande pues en 2024 finaliza el arrendamiento del Oakland Coliseum, y deberán jugar en otra ciudad durante tres años, a partir de 2025. Todavía no se ha dicho cuál será la sede temporal, creo.

EL MANAGER: Para el 2024, el manager será Mark Kotsay, un antiguo jardinero que inclusive jugó para ellos varios años. Kotsay tiene 58 años de edad y ha sido el capitán del barco que ha perdido 214 partidos los dos últimos años (pero no renuncia ni lo botan).

ESTELARES: Allí hay poco material que se pueda decir un estelar.

- El bateador más temido el año pasado fue Brent Rooker, quien despachó 30 jonrones con 69 remolcadas.. El receptor Shea Langeliers tuvo 22 jonrones, 63 remolcadas, y a partir de ahí no hay gran cosa.

-El dominicano Esteury Ruiz, jardinero central,tuvo una presentación notable en 2023 . Tuvo promedio de .254 , 5 jonrones y 47 empujadas, pero lo suyo fue la velocidad. Robó 67 bases con 13 outs. Fue líder de las Grandes Ligas.

- La rotación la forman Paul Blackburn, JP Sears, Alex Wood, Ross Strippling, y está el dominicano Luis Medina (de Nagua).

Con Oakland no espere mucho este año.

UN POCO MÁS

Uno de los jugadores principales de Oakland los últimos años fue el dominicano Ramón Laureano, jardinero central. Ellos lo cambiaron a los Guardianes de Cleveland el año pasado ante la llegada del joven Ruiz.. Laureano ya firmó con Cleveland para este año por US$5.15 millones.

- En los entrenamientos hay muchos pitchers dominicanos de Oakland buscando un espacio. Son ellos Francisco Pérez (zurdo de Loma de Cabrera), Osvaldo Bidó, quien ya ha lanzado en Lidom con las Aguilas, Angel Felipe (de Villa Mella), Dany Jiménez, Gerson Moreno (de Yamasá), Miguel Otañez, y el zurdo Domingo Robles. También el jardinero Jeisson Rosario.

- Raymond Abreu, ex gerente general de los Toros del Este y Leones del Escogido, sigue en la organización como director de scouts para América Latina. Es un puesto de mucha responsabilidad.

NOTAS MLB: Josh Donaldson finalmente anunció su retiro, y lo hizo bien. El tenía casi 4 años en baja en su rendimiento y cuando no se puede, (no se puede)…. Trevor May, cerrador de Oakland el año pasado, dejó el beisbol luego de una campaña de 21 salvados.. El tiene solo 34 años de edad, pero perdió entusiasmo por el juego y decidió irse … Hace dos días que Juan Soto ni Aaron Judge juegan para los Yanquis. Tampoco ve acción el núcleo de principales jugadores, y el manager Aaron Boone ha estado jugando con la banca….. Los Mets vencieron ayer a los Yanquis 5 por 4, y ambos equipos tienen 5-5 en la primavera.