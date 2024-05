Pat Riley dice que no está seguro en darle una extensión a Jimmy Butler

Si Jimmy Butler quiere ver más salario, Pat Riley querrá ver más juego.

Y en términos simples, ese es el punto de entrada a esta temporada baja para el Miami Heat.

Es casi seguro que Butler le pedirá al Heat una extensión de dos años este verano (podría garantizarle hasta $113 millones para las temporadas 2025-26 y 2026-27), y Riley dijo el lunes en su informe anual de fin de temporada. comenta que no está seguro de qué hará el equipo cuando llegue ese momento.

"No hemos discutido eso internamente en este momento", dijo Riley. “Tenemos que considerar la posibilidad de hacer ese tipo de compromiso y cuándo lo haremos. En realidad, no tenemos que hacerlo hasta 2025. Pero ya veremos. No hemos tomado una decisión al respecto y realmente no lo hemos discutido seriamente”.

Hay una serie de factores que el Heat considerará, entre ellos el tiempo de juego de Butler. Es, sin lugar a dudas, un jugador de élite cuyo tiempo en Miami ha estado cargado de algunas actuaciones emblemáticas, especialmente en los playoffs. Pero cumplirá 35 años en septiembre y se ha perdido 100 partidos de temporada regular en sus cinco temporadas en Miami, ausentándose por lesiones, descanso u otras razones casi el 26% del tiempo.

Sufrió una lesión en la rodilla durante el torneo de entrada esta temporada y se perdió la derrota de cinco juegos de la Ronda 1 de Miami ante Boston.

"Es una gran decisión de nuestra parte comprometer ese tipo de recursos a menos que tenga a alguien que esté allí y disponible todas las noches", dijo Riley. "Esa es la verdad."

Riley habló durante unos 40 minutos, muchos de sus comentarios giraron en torno a Butler, y elogió varias veces al jugador mejor pagado de Miami, incluso diciendo que "mueve la aguja más" y que es "un jugador increíble". El Heat tiene 268 victorias totales en las cinco temporadas de Butler, la quinta mayor cantidad en la NBA en ese lapso, y ha disputado dos finales de la NBA.

Pero tampoco rehuyó repartir críticas. Butler, hablando el fin de semana pasado en una carrera de Fórmula 1 en Miami Gardens, dijo que "si yo estuviera jugando, Boston estaría en casa, Nueva York seguramente... estaría en casa".

A Riley no pareció gustarle mucho. “Pensé: '¿Jimmy está troleando o es Jimmy en serio?' Si no estás en la cancha jugando contra Boston o en la cancha jugando contra los New York Knicks, debes mantener la boca cerrada ante las críticas a esos equipos”, dijo Riley.

El problema de disponibilidad de jugadores va mucho más allá de Butler. Miami utilizó un récord de franquicia de 37 alineaciones iniciales diferentes en 89 juegos esta temporada, incluidos los dos partidos de entrada. Tenía 18 jugadores diferentes haciendo al menos una titularidad, en gran parte porque la alineación de jugadores disponibles parecía estar cambiando siempre de una noche a otra.

Tyler Herro se perdió 40 juegos en la temporada regular, mientras que Butler se perdió 22. Las lesiones persiguieron a Miami durante todo el año y solo dos jugadores, el novato Jaime Jaquez Jr. (75) y el capitán Bam Adebayo (71), hicieron más de 70 apariciones para el Heat. en la temporada regular. El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dijo la semana pasada que el equipo "profundizará" en las razones por las que los jugadores pierden tanto tiempo, y Riley se hizo eco de ese sentimiento el lunes.

"Tenemos un grupo realmente bueno de muchachos y el problema número uno es la disponibilidad de los jugadores y tener a los muchachos sanos para jugar todas las noches", dijo Riley. “Y tenemos que abrazar esa noción”.

Riley, de 79 años, acaba de completar su temporada número 29 con el Heat, todo eso como presidente y parte como entrenador antes de ceder ese puesto dos veces: una en 2003 a Stan Van Gundy antes de volver a asumir el cargo en 2005 cuando Van Gundy dimitió definitivamente en 2008, cuando Spoelstra fue ascendido.

En esas 29 temporadas en Miami, el Heat tiene el segundo mejor porcentaje de victorias en la temporada regular de la NBA (.569), sólo detrás de San Antonio (.628). Sólo los Spurs (175) y Los Angeles Lakers (165) tienen más victorias en playoffs en ese lapso que Miami (161).

El historial de Riley es básicamente incomparable. En sus 42 temporadas como entrenador en jefe y/o ejecutivo, sus equipos (los Lakers, Nueva York y Heat) se han combinado para 2.372 victorias, incluida la postemporada. Ninguna franquicia de la NBA tiene más victorias en esas 42 temporadas que las que Riley ha acumulado durante sus estancias en esos tres clubes.

Él modificará las cosas. Pero él no está cambiando sus costumbres.

"Hasta que cambies la forma en que haces las cosas que son necesarias para ganar, sean lo que sean, esas cosas que estás haciendo para tratar de ganar, si no funcionan, cambiemos", dijo Riley. “Y eso no significa que cambio sea una palabra siniestra aquí. ... Tenemos que cambiar algunas cosas, pero seguramente no vamos a destrozar nada aquí”.