Robinson Canó: Mientras tenga amor y pueda disfrutarlo estaré en el juego

A sus 41 años, Robinson Canó está distante de perder su amor y disfrute por el juego y propiamente quiere seguir brindándose oportunidades, la más reciente de esta será con los Diablos Rojos de México.

Canó, quien hace unos días pactó con el popular equipo azteca, lleva hacia esta franquicia un average de .339 (56-19) en el Round Robin; .414 (29-12) con cinco dobles en la serie final contra el Licey, así como un astronómico .357 (28-10) con este mismo conjunto en la Serie del Caribe que concluyó hace un par de semanas.

“Agradezco a muchos amigos, quienes constantemente me aconsejaron que me mantenga en el juego, que puedo seguir haciéndolo a un buen nivel, esta fue una de las razones por las cuales me preparé bien y ya ustedes vieron los resultados”, sostuvo Canó, tras conversar con el periodista Tenchy Rodríguez, vía Instagram Live.

“De verdad ese grupo de personas fueron mi gran motor para continuar en el terreno, también fui a Miami y otros amigos y los propios periodistas me informaban a cada momento de que aún tengo la capacidad de continuar”, expuso el cinco veces intermedista Todos Estrellas en Grandes Ligas.

“Espero que Dios me colme de mucha salud para poder realizar un brillante desempeño en México, trabajaré fuerte para lograrlo”, sostuvo.

Agrega que fue un pacto aceptable, pero en su caso el dinero no será lo más primordial. “Soy un amante del juego, gracias a los Diablos Rojos por brindarme una oportunidad, voy a disfrutármelo cuando salga al terreno” externó.

“Mientras Dios me dé el ánimo y la sagacidad estaré jugando al béisbol, no tengo en mente de si irme años tras años o si tengo una edad determinada para hacerlo, el cuerpo será el que dirá” añadió.

Trabajar fuerte con Fernando Tatis Sr y en algún momento con Luis Polonia lo ayudaron a retornar a su ritmo como el bateador que le hizo promediar .302 en Grandes Ligas 17 campañas.

Para mantenerse en el juego, el petromacorisano ha laborado fuerte. Entrenó en Miami durante ocho meses con instructores cubanos. “Casi ni salía de mi casa, esto era comenzar desde las seis de la mañana hasta el mediodía, descansaba un poco y a las ocho de la noche retornaba”, expresa.

Agrega que en el lado contrario, algunos pregonaron que deje el béisbol, pero muchas de estas personas quizás cuentan con 60 años y aún permanecen con un empleo.

Tras su firma con los Diablos Rojos, Canó ha recibido gran respeto y receptividad de los principales ejecutivos de la franquicia y espera poder realizar un desempeño decoroso con este conjunto.

Sobre Juan Soto

Asimismo, en su entrevista con Rodríguez expresó que Juan Soto triunfará con los Yankees. “El es el tipo de pelotero que le encanta a la franquicia, buen bateador, con carisma, un joven que transita siempre con su familia, son aspectos que le encanta a la organización”, señala.

“Ellos solo te dicen que juegue duro siempre, y eso es lo que él sabe hacer”, agrega sobre su compueblano.