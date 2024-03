Framber Valdez enfocado en mejorar tras un 2023 de altibajos

Si el zurdo dominicano Framber Valdez no está preocupado sobre su primera apertura en la Liga de la Toronja del 2024, entonces nadie debería estarlo. El hecho de que el zurdo haya tenido una segunda mitad de temporada complicada y unos playoffs desastrosos el año pasado con los Astros, lo han puesto bajo la lupa en estos campamentos, pero es demasiado temprano para sacar conclusiones.

Los Astros están contando con que Valdez pueda volver a la estelar forma que mostró entre el 2021 y 2022, cuando fue un caballo de batalla para Houston, convirtiéndose en uno de los mejores zurdos del béisbol. Ese fue el mismo ritmo que tuvo durante la primera parte del año pasado, antes de ver descarrilar sus esfuerzos en los últimos tres meses de la campaña. Con el as Justin Verlander un poco retrasado en los entrenamientos por molestias en el hombro, contar con un Valdez en salud resulta fundamental para los Astros.

Valdez fue convocado al Juego de Estrellas en el 2023 y dejó marca de 12-11 con 3.45 de efectividad, pero se cayó en la segunda mitad. Tras tener récord de 7-6 con un porcentaje de carreras limpias de 2.51 en sus primeras 17 salidas, registro 5-5 y 4.66 en sus últimas 14, que incluyó un juego sin hits ni carreras ante Cleveland el 1ro de agosto. Perdió sus tres aperturas en la postemporada, en las que dejó efectividad de 9.00.

“Es parte del pasado, pero obviamente siempre queremos trabajar para mejorar lo que hicimos el año pasado e intentar ser más consistente”, expresó.

Aquí, una mirada a las complicadas últimas 14 aperturas del dominicano, en comparación a sus primeras 17:

- Recibió batazos de fuerza (con una salida de velocidad de al menos 95 mph) en el 44.6% de las veces hasta su apertura del 8 de julio, y saltó a 46.7% a partir de ahí.

- Utilizando las zonas de ataque de Statcast, Valdez lanzó más strikes en el corazón del plato durante sus últimas 14 aperturas (29.4%) que en sus 17 primeras (26.9%).

- Valdez habló en ocasiones sobre el querer lanzar su sinker con mucha fuerza. Su promedio de velocidad con ese pitcheo pasó de 93.9 mph en el 2022 a 95.3 mph el año pasado. De acuerdo a Baseball Prospectus, pasó de tener 3.0 pulgadas de movimiento vertical por encima del promedio en el 2022 a 0.3 en el 2023.

No hubo estadísticas de Statcast para su salida del viernes en el CACTI Park of the Palm Beaches, en la que Valdez permitió que se embasaran siete de los 11 bateadores de los Nacionales que enfrentó. Permitió tres carreras limpias y cinco hits, incluyendo un jonrón, en 1.1 innings. Valdez dijo que estaba lanzando con apenas el 40-50% de intensidad.

“Obviamente, es la primera salida de la primavera. No puedo salir y lanzar al 100%. Creo que con el pasar de la pretemporada, iré incrementando la intensidad”.

El oriundo de Palenque dijo que pasó el receso de temporada buscando la consistencia en sus pitcheos secundarios – curva, cambio y cutter – que combina con el sinker para ayudar a ubicarse como uno de los mejores lanzadores del béisbol al producir roletazos.

“Realmente no cambié mucho, sólo intenté enfocarme en la consistencia e intentar conseguir un buen punto de liberación de mis pitcheos, para poder tener una buena sensación cuando haga los tiros”.

El principal ajuste que hará Valdez en esta temporada será lanzar con un nuevo receptor. El zurdo ha contado con el puertorriqueño Martín Maldonado detrás del plato durante el 79.4% de sus innings. Maldonado firmó con los Medias Blancas, lo que deja a Valdez – y a su compañero y también dominicano Cristian Javier – entre los principales brazos de Houston intentando adaptarse a un nuevo careta, en este caso el quisqueyano Yainer Díaz.