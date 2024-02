Eury Pérez maravilla a los Marlins con rectas a 99 mph

Hace un año, prácticamente toda la organización de los Marlins se reunió en los campos traseros del Roger Dean Chevrolet Stadium para presenciar al cotizado prospecto dominicano Eury Pérez lanzar una práctica de bateo en vivo.

Luego de que el derecho hiciera su debut en las Mayores con 20 años, y estuviera a la altura de las expectativas, en la temporada pasada, el ambiente no ha sido el mismo durante estos campamentos. Pero eso no quiere decir que el quisqueyano no siga impresionando a todos a su alrededor. Sino pregúntenle a Jazz Chisholm Jr., quien enfrentó a su compañero por primera vez.

“Es eléctrico”, expresó Chisholm, quien logró hacer contacto fuerte ante el segundo pitcheo que vio ante Pérez. “Estamos en los entrenamientos, en el tercer o cuarto día completo, y ya está tirando 99 [mph]. Eso demuestra lo eléctrico que es el chico. No tiene aún 21 años y ya está haciendo cosas como estas. Su repertorio es eléctrico. Sólo vi dos rectas, pero puedo decirte; es increíble”.

Pérez hizo 25 pitcheos durante una práctica de bateo en vivo, aunque presentó algunos problemas con el agarre del cambio de velocidad, porque una uña estaba rompiéndole su dedo medio derecho.

“Es una pequeña cortada”, dijo Pérez. “No es que haya estado sangrando ni nada que me produzca dolor o preocupación. Fue una cortadita”.