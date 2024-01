Refuerzos de calidad se suman al Licey para Serie del Caribe

Despojados ya de los uniformes de sus respectivos equipos, la mentalidad ahora de los principales peloteros de la Liga Dominicvana de Béisbol (Lidom), es conseguir la corona número 23 para el país en Series del Caribe, que a su vez sería la número 12 para los Tigres del Licey.

Tras obtener su campeonato número 24 en Lidom, ampliando así su liderato como los máximos ganadores de la pelota dominicana, los Tigres lograron armar un competitivo equipo, sumando a peloteros probados en este tipo de escenarios como Robinson Canó, Junior Lake, Andy Otero, Jorge Martínez, entre otros.

Robinson canó

El veterano Canó, enfatizó que el equipo exhibe gran fortaleza en todos los aspectos, tanto en ofensiva como en la parte del pitcheo, por lo que confía en el material que representará al país.

“Cuando miras el roster, aquí el que no ha lanzado ha dado muchos palos, tenemos un tremendo equipo y creo que lo necesario para volver a traer la corona al país”, dijo Canó al finalizar la práctica del conjunto dominicano ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El destacado segunda base resaltó la valía de compartir terreno y clubhouse con un jugador como Emilio Bonifacio, por las distintas formas que puede ayudar a un equipo a ganar, además de su liderazgo.

“Cuanto tú tienes en un equipo a alguien como Bonifacio, eso te garantiza más oportunidades de ganar por todo lo que él puede hacer en el terreno, y lo demostró en esta temporada en la forma que pudo liderar a su equipo a un campeonato”, añadió Canó.

junior lake

El veterano jardinero de los Leones del Escogido, quien una vez más estará representando al país en una Serie del Caribe, expresó espera con ansias el primer partido, y que quiere ver abarrotado de dominicanos el Loandepot Park de Miami. “Aunque he estado muchas veces en la Serie del Caribe, este año será en Miami, y no he tenido la oportunidad de jugar en ese estadio representando a mi país”, sostuvo Lake.

jorge martínez

Para el cubano, representar a Dominicana, más que un trabajo ya es pasión.

“República Dominicana me ha acogido como un hijo, y estoy muy agradecido de este país, por lo que una vez me ponga el uniforme, me sentiré como un dominicano más y voy a dar el todo por el todo en procura de mantener el campeonato que lorgó el país en el 2023.

Los reclutados por los Tigres

Ofensiva

Los bates criollos que se sumaorn a los Tigres fueron: Robinson Canó, Junio Lake. Kelvin Gutiérrez, Héctor Rodríguez, Rodolfo Durán y Leury García.

Pitcheo

Los brazos que fortalecerán que sumaron a los azules fueron: Raúl Valdés, Andy Otero, Jorge Martínez, Neftalí Feliz, Fernando Abad, Cameron Gann y Adonis Medina.