¿Destino o libre albedrío? Entendiendo las consecuencias de nuestras acciones

En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos problemas que intentamos resolver de manera superficial, aplicando soluciones temporales sin llegar a la raíz del problema.

Esto sucede en diversas áreas de nuestra existencia, incluyendo la salud, donde el cuerpo refleja cómo lo tratamos a través de las elecciones que hacemos diariamente. Pensamos que lo malo que sucede le puede ocurrir a todos menos a uno mismo.

Una amiga especialista en seguros me decía que usualmente las personas no aseguran sus propiedades porque por no gastar extra afirman “eso no va a pasar aquí”.

Personalmente, recordé que alguien me dijo que debía asegurar una tienda, por si alguien caía y demandaba tenía que con qué cubrir, pensé lo que seguramente usted, querido lector, pensaría, “eso no puede pasar aquí”.

Un ejemplo común es la manera en que gestionamos nuestra salud física. Muchas personas recurren a remedios rápidos como cirugías estéticas o medicamentos para aliviar síntomas sin abordar los hábitos subyacentes que los causan.

Considere una persona que se somete a repetidas cirugías plásticas mientras consume alimentos poco saludables a diario, no mantiene horarios regulares para comer, y se hidrata poco. El cuerpo, tarde o temprano, pasará factura por estos descuidos. Los médicos aconsejan cambios en los hábitos, pero a menudo estas recomendaciones se ignoran hasta que las consecuencias se vuelven ineludibles.

Un ejemplo adicional podría ser el uso excesivo de analgésicos para tratar dolores recurrentes sin investigar la causa raíz del dolor. Esto no solo enmascara el problema, sino que también puede llevar a problemas de salud adicionales, como daños en el hígado o dependencia de medicamentos.

En recurrentes ocasiones, el Dr. Asilis Zaiter nos refiere la necesidad de no automedicarse, incurrir en el uso de antibióticos y otros medicamentos que se utilizan sin prescripciones médicas, además de que pueden llegar a ser letales.

Desde una perspectiva más amplia, nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de lo inmediato. La Rev. Gagpa, Mercedes Duvergé de la Cuesta, enseñaba sobre diferentes tipos de karma: individual, familiar, colectivo, de género y de humanidad. Estas enseñanzas subrayan cómo nuestras acciones individuales pueden impactar a otros.

Un ejemplo claro es la pandemia global causada por acciones individuales en un rincón del mundo, que puso de manifiesto nuestra interconexión.

Otro ejemplo es el impacto ambiental de nuestras decisiones diarias. El uso excesivo de plásticos de un solo uso, aunque conveniente, contribuye significativamente a la contaminación global. Cada acción aparentemente pequeña, como elegir una botella reutilizable sobre una de plástico, puede tener un efecto positivo en el medio ambiente.

En el ámbito espiritual, algunas escuelas sostienen que venimos al mundo con una misión específica, con experiencias predestinadas que debemos vivir. Sin embargo, nuestras decisiones a lo largo de la vida también influyen en nuestro camino. Aunque a veces parece que todo está escrito, nuestras acciones pueden alterar el curso de los eventos.

Por ejemplo, hay historias de personas que se han salvado de desastres debido a una distracción momentánea que les hizo llegar tarde a un lugar. Estos eventos nos recuerdan que, aunque pueda haber un plan mayor, nuestras pequeñas decisiones diarias también juegan un papel crucial en nuestro destino.

Es esencial que aprendamos a ir más allá de las soluciones superficiales y examinemos la raíz de nuestros problemas, tanto personales como colectivos. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino también las de aquellos que nos rodean.

Esto requiere un enfoque consciente, un compromiso para hacer cambios significativos y duraderos. Solo entonces podremos realmente sanar y avanzar hacia un futuro más saludable y armonioso.