Muy complicado caso de Wander Franco

El pasado viernes un juez de Puerto Plata conoció la solicitud de coerción contra Wander Franco y la madre de la menor involucrada en relaciones sexuales con el pelotero.

Dicen que fueron “amables” con Wander con una fianza económica de 2 millones y libertad, mas presentación los días 30 de cada mes. No tiene impedimento de salida.

A la señora madre solo prisión domiciliaria e impedimento de salida del país (el nombre se omite por requisitos legales pues si dicen su nombre se sabría quién es la menor , aunque el rumor señala que en su pueblo Montellano, todo el mundo lo sabe. De hecho, la señora madre, a quien ya han Demonizado, fue vista en la TV en la audiencia del lunes, así que todos saben de quién se trata. Pero los medios no pueden decir el nombre porque la ley lo prohíbe).

El caso está muy complejo, pero veamos algunos puntos:

.-Algunos medios precisan ahora que Franco está casado con la joven Rachel Paulino, que tienen casa comprada en Miami y que ella reside en Baní. Tienen dos hijos, pero esa información ha circulado poco.

.-El abogado Cándido Simón ha sugerido que , para salvar el pellejo, Franco haga matrimonio con la menor de Montellano. Pero, en caso de que ese sea un camino de salvación, se supone que primero debería disolver su actual matrimonio.

.- La Madre de la Menor ha sido protagonista porque la acusan de “extorsión” y prostitución de menores, es decir de su hija. ¿Y cómo diantre es que ha sucedido eso? El Ministerio público ha mostrado los ingresos que habría recibido, de parte de la madre del pelotero, Dulce Yudelka Aybar.

.-Si usted no lo sabía, la señora Dulce Yudelka y es hermana de dos peloteros ya retirados, Erick y Willy Aybar.. Tengo reportes desde Baní de que Erick ha estado insistiendo mucho con su hermana, pero ésta dizque le pone poco caso. Ella es protagonista del problema de su hijo, no el padre, que también se llama Wander Franco, un ex pelotero profesional.

.- Mientras se conozca el juicio de fondo, muchos preguntan si Wander podría jugar, en su país o en otro país. Yo diría que eso no es posible porque la suspensión que le tiene la MLB no es caso simple.

.- ¿Qué sigue ahora? Esperar que asignen juicio de fondo, a ver qué pasa, si es que llegan hasta allí.

SE FUE OTRO: Hace unos días, el Escogido perdió los servicios de Franchy Cordero luego de que este firmara con un equipo de Japón, Los Leones de Seibu..También firmó con ellos el lanzador Albert Abreu, ex de los Yanquis.

Ahora se fue Franmil Reyes, quien firmó por 1 millón de dólares con otro equipo japonés, Nippon Ham Fighters.. En el round robin, Reyes tenia de 25-5,promedio en .500, con 0 jonron, 2 empujadas.. En la serie regular disparó 9 jonrones y fue líder de empujadas del circuito con 34.. La compensación para el Escogido ahora es que en los últimos días ha recibido a Jorge Mateo,Starling Marte,ambos de buen nivel, y Orlando Calixte recibió nuevo permiso de seguir jugando con los rojos.Este había sido detenido por su equipo en Japón.

Los Rojos vencieron al Licey ayer, tienen marca de 4-5, y se han acercado a 1 juego de distancia. Los azules tienen 5-4, y eso pone interesante el round robin pues de ahora en adelante habrá lucha fuerte por el segundo lugar entre los dos equipos de Santo Domingo.

Las Estrellas vencieron a los Gigantes, ponen su marca en un impresionante 8-1 y ya pueden poner en venta sus abonos para la serie final. Los verdes han estado en la final los dos últimos años, perdiendo ambas ante Gigantes y vs. Licey. Dice el refrán que “a la tercera será la vencida”.

DE MLB: Los Mets continúan firmando peloteros. Ayer lo hicieron con el lanzador zurdo Sean Manaea, quien estaba en la agencia libre., Dicen que firmó por dos años y US$28 millones, pese a que sus números del año pasado no impresionan. Lanzando para los Gigantes, tuvo marca de 7-6 y efectividad de 4.44…Los otros pitchers abridores de los Mets son Tylor Megill, José Quintana, el japonés Kodai Senga el zurdo David Peterson y el dominicano Luis Severino..

En otros movimientos recientes, el receptor boricua Martin Maldonado firmó con los Medias Blancas de Chicago, y eso deja el puesto de Houston para el dominicano Yainer Díaz…El pitcher venezolanoMartin Pérez firmó con los Piratas de Pittsburgh.

CALIENTE: El amigo Luis Chanlatte estuvo ayer en La Hora del Deporte, y enfrentó los rumores de “conspiración”… Dizque hay 7 miembros del Comité Ejecutivo del COD listos para renunciar, y forzar un llamado a nuevas elecciones. Chanlatte dice que eso es un “aguaje”…Pueden ver la entrevista en el canal de youtube del espacio que se transmite por CDN Deportes

