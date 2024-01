201 millones de dólares podría perder Wander Franco en Grandes Ligas

Incluso antes de debutar en Grandes Ligas en el 2021, ya Wander Franco había saboreado la palabra millones, pues cuando tenía apenas 17 años, firmó en “Julio 2” de 2017 por un bono de 3.8 millones de dólares con los Rays de Tampa.

Desde que empezó a jugar como profesional en las Ligas Menores, Franco cada vez más demostraba que ese gran bono no fue fortuito, ya que día tras día aumentaba sus condiciones en el terreno, y fue trascendiendo que República Dominicana iba a tener otra superestrella en Grandes Ligas, y así fue.

El talentoso campocorto debutó en el 2021, y de inmediato causó un gran impacto, cumpliendo con todas las expectativas que habían sobre él, quedando incluso quedó tercero al premio Novato del Año de la Liga Americana, a pesar de que solamente jugó 70 partidos.

Luego de su primera gran temporada, Franco y Tampa acordaron una extensión de 182 millones de dólares por 11 temporadas, que podría llegar a 223 millones si el equipo ejerciera la opción para el último año, sin embargo, ahora ese contrato podría no continuar.

Luego del caso judicial en el que se encuentra el estelar torpedero, en el cual el Ministerio Público lo acusa de explotación sexual y lavado de activos luego de supuestamente tener relaciones con una menor de edad, las Grandes Ligas podrían dejar sin efecto la continuidad del contrato del pelotero.

De la extensión de contrato que firmó Franco en el 2021, y que empezó desde el año siguiente, le quedan 9 años y unos 176 millones de dólares, pero era casi seguro que Tampa acogiera la opción del último año del convenio, por lo que entonces le restarían unas 10 temporadas y 201,090,909 millones de dólares por cobrar. Todo eso, Franco pudiera perderlo si la MLB decide anular ese pacto.

Aunque los convenios en las Grandes Ligas son garantizados en caso de lesiones que puedan sufrir los jugadores, los mismos tienen cláusulas de conducta que de no cumplirse, sí le otorga el derecho a cualquiera de las partes a no seguir con el pacto.

El hecho de que las Grandes Ligas se mantenga al margen de la situación de Franco, respetando el proceso judicial de las autoridades dominicanas, no quiere decir que no estén atentos al mismo, y sobre todo, que no habrían consecuencias.

Franco pudiera probablemente salir ileso de las autoridades dominicanas, pero incluso así, pinta difícil un panorama en el que pueda retornar sin ser amonestado severamente por las Grandes Ligas.

Un ejemplo claro es el de Trevor Bauer, quien fue suspendido por dos temporadas de las Grandes Ligas por el cargo de violar la política de agresión sexual doméstica de la liga, incluso sin que la Justicia lo declarara culpable, ya que tiempo después, Bauer quedó oficialmente como inocente.

El Ministerio Público ha expresado en el expediente en contra de Wander Franco, que el pelotero sostuvo relaciones sexuales con la menor de edad, por lo que, si se toma como parámetro a Bauer, que al final fue inocente, ¿Qué se podría esperar para Franco?

Hoy, el toletero deberá comparecer ante la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata, donde se le conocerá medida de coerción.