Los Dodgers y el lanzador Yoshinobu Yamamoto finalizan su contrato de 12 años

Los Dodgers de Los Ángeles finalizaron su contrato de 12 años con el derecho Yoshinobu Yamamoto, uniendo al preciado agente libre con Shohei Ohtani en su prolífica juerga invernal.

Los Dodgers no revelaron el valor del acuerdo que anunciaron el miércoles, pero varios informes de los medios lo han catalogado en $325 millones. Ese sería el contrato más grande y más largo jamás garantizado a un lanzador de Grandes Ligas.

Yamamoto, de 25 años, ha sido el lanzador más dominante de Japón en las últimas temporadas, y fue codiciado por equipos de las mayores después de que decidió dejar los Orix Buffaloes esta temporada baja. Los Dodgers, de gran presupuesto y con pocos lanzadores, le consiguieron otro gigantesco acuerdo en diciembre después de firmar al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Ohtani, con un contrato de $700 millones y firmar al derecho Tyler Glasnow con un contrato de cinco años y $136,5 millones después de su adquisición de Tampa Bay.

"Me gustaría agradecer a todos en la organización Orix, la organización de los Dodgers y todas las personas cercanas a mí que me han brindado tanto apoyo durante este proceso de agencia libre", dijo Yamamoto en un comunicado. "Estoy realmente emocionado de vestir el Dodger Blue y no puedo esperar a jugar frente a un Dodger Stadium lleno".

Los Dodgers obtendrán a un lanzador derecho de 5 pies 10 pulgadas ampliamente considerado como el mejor lanzador del mundo fuera de Norteamérica, y uno con potencial para convertirse en un as de las Grandes Ligas después de un comienzo estelar de su carrera en Japón.

Yamamoto ha registrado números espectaculares en la liga más importante de Japón en los últimos años, ganando tres premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la Liga Nippon Pacific. Tuvo marca de 16-6 con efectividad de 1.21, ponchó a 169 y dio solo 28 boletos este año, ganando la triple corona de lanzadores japoneses al liderar la liga en victorias, ponches y efectividad.

"No se ganan tres premios MVP a la edad de 25 años sin una combinación excepcional de talento, ética de trabajo y fortaleza mental", dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman. “Es un lanzador de élite con una dedicación impresionante a su oficio que sólo se volverá más dinámico con el uniforme de los Dodgers. Estamos encantados de que sea un pilar en la cima de nuestra rotación titular en los años venideros”.

El repertorio de seis lanzamientos de Yamamoto incluye un divisor confiable, una bola rápida efectiva de cuatro costuras y una bola curva feroz, todos lanzados con excelente control.

Ha lanzado dos juegos sin hits en los últimos dos años y tiene efectividad de 1.72 en su carrera. Yamamoto es excepcionalmente bueno a la hora de limitar el poder de sus oponentes, permitiendo sólo 36 jonrones en sus siete temporadas en Japón, incluidos sólo dos en 164 entradas la temporada pasada.

Los contratos otorgados por los Dodgers a Ohtani, Yamamoto y Glasnow tienen un valor potencial de más de 1,100 millones de dólares (y Los Ángeles también deberá una tarifa de publicación de alrededor de 50 millones de dólares por contratar a Yamamoto), pero las dos estrellas japonesas generan importantes ingresos internacionales que compensarán el costo de las ofertas. Y Los Ángeles es uno de los equipos más ricos de las mayores bajo la propiedad de Guggenheim Baseball Management, dirigida por Mark Walter.

Los tres jugadores se unen a uno de los ganadores más consistentes en la historia reciente de las Grandes Ligas. Los Ángeles ha tenido 13 temporadas ganadoras consecutivas, hizo 11 apariciones consecutivas en los playoffs y ganó al menos 100 juegos en cinco de las últimas seis campañas completas en las Grandes Ligas, ganando tres banderines de la Liga Nacional y el título de la Serie Mundial 2020.

Pero los Dodgers tenían una gran necesidad de lanzadores después de una deprimente serie de lesiones y reveses esta temporada para una plantilla liderada por los toleteros que regresan Mookie Betts y Freddie Freeman.

Los Ángeles aún ganó 100 juegos en 2023 a pesar de que Clayton Kershaw, plagado de lesiones, fue su único lanzador abridor que lanzó más de 125 entradas o registró una efectividad de calificación inferior a 3.75, pero los Dodgers fueron eliminados de la serie divisional por el eventual campeón de la Liga Nacional, Arizona. .

Yamamoto y Glasnow serán incorporaciones inmediatas a la rotación de los Dodgers, mientras que es muy poco probable que Ohtani lance en 2024 después de someterse a una segunda cirugía de codo en la temporada baja. Kershaw es un agente libre que recientemente se sometió a una cirugía de hombro que, según dijo, probablemente lo mantendrá fuera de las mayores hasta el verano.