Fernando Rodney: “No pienso en el retiro”

La muy popular frase “la edad es solo un número”, aunque en ocasiones suele ser mal empleada, cuando se refiere al béisbol rara vez se equivoca. Fernando Rodney es un vivo ejemplo de eso.

Mientras muchos peloteros, incluso más jóvenes, deciden retirarse y ver los juegos desde casa, a sus 46 años, Rodney sigue lanzado sin contemplar decir adiós.

“La Flecha”, como también se le conoce, ha sabido sobreponerse a un béisbol que es cada vez más exigente y cambiante, adaptándose a los nuevos desafíos, sin dejar de aportar su granito de arena para el equipo que represente.

Retirarse, es una palabra que según el propio Rodney, no ha dedicado mucho tiempo a siquiera pensarla, pues todavía “se siente nuevo”.

“Mientras yo sienta que puedo seguir lanzando, lo seguiré haciendo. Honestamente no pienso en eso (el retiro), porque si mi cuerpo no me da muestra de que me estoy desgastando, ¿Por qué mi mente tiene que hacerlo?”, dijo Rodney al Listín Diario.

Para Rodney, cualquier motivo sirve como inspiración para mantenerse en el juego, pues, aunque quizás ya sean casi nulas sus probabilidades de volver a Grandes Ligas; conseguir otro campeonato en la Liga Dominicana de Béisbol, o simplemente servir como espejo para los más jóvenes, son razones más que suficientes para que “La Flecha” quiera mantenerse activo, además, obviamente, de su deseo de seguir jugando el deporte que ama.

“A mí lo que me gusta es jugar pelota, y cuando uno tiene ese amor por el juego, cualquier cosa sirve para mantenerte unido con él (béisbol)”, añadió.

El secreto de la barba

Algo que ha caracterizado a Rodney durante toda su carrera ha sido su peculiar barba, que aunque pasa el tiempo, el veterano lanzador ha decidido mantenerla consigo, pero no solo por cuestión de gusto, sino que también es una estrategia.

“Uno mayormente viene a lanzar en los innings finales, cuando el juego está con más presión, entonces cuando yo entro con barba y con cara de guapo, puedo meter más miedo en los bateadores”, reveló.

Sobre los Gigantes

El experimentado lanzador expresó que llegar a los Gigantes del Cibao ha sido una bendición, porque además de que le han dado la oportunidad de continuar lanzando en Lidom, el equipo es sinónimo de familia.

“El ambiente aquí es uno A, todos nos llevamos bien, y eso creo que es lo que nos ha ayudado a tener la buena temporada que estamos logrando”, dijo La Flecha.

Aunque en esta temporada sus números han descendido considerablemente con relación a la pasada campaña, en la que tuvo una muy buena efectividad de 1.35, también es cierto que su experiencia y presencia veterana en el dogaut, ha sido de gran ayuda para los más jóvenes.

En la actual campaña, Rodney tiene porcentaje de carreras limpias de 4.20, con 12 ponches y siete bases por bolas en 15 entradas lanzadas con los Gigantes.

Su carrera en MLB

En una trayectoria de 17 años, en los cuales vistió la camiseta de 11 equipos diferentes en Las Mayores, Rodney acumuló 327 juegos salvados, solo dos por debajo de Francisco Cordero, quien es el dominicano con más salvamentos en la historia de Grandes Ligas.

En el 2012, La Flecha quedó quinto en la votación al premio Cy Young de la Liga Americana con los Rays de Tampa, al salvas 48 partidos, y efectividad de 0.60.