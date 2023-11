Jonathan Villar choca con Tony Peña: Si no me respetan, ¿por qué tengo que respetar?

El jugador del equipo Águilas Ciabeñas, Jonathan Villar, le dijo al periodista deportivo Yancen Pujols, a través de un vídeo en vivo, que como lo sacaron del juego contra los Leones del Escogido eso significó que él no importaba.

"Cuando no hay respeto, no se respeta, si no me respetan, ¿por qué tengo que respetar?", dijo el beisbolista, quien tras ser sacado de juego empacó sus cosas y se fue a su casa.

Todo el conflicto se debió por un elevado en foul que Villar no buscó para atrapar. Eso sucedió en el tercer inning, perdiendo Águilas Cibaeñas 8-1. "No fue culpa mía que me haya ido a jugar para el campo corto". También dijo que venía de una lesión en la pierna.

Cuando fue cuestionado en la cueva amarilla de lo que pasó, dijo que por dentro está arrepentido de no haber tomado la pelota, pero "se cayó, qué puedo hacer, si la cagué, la cagué, ¿qué puedo hacer? Pero lo que está supuesto a ver no lo ven".

Villar dijo que Tony Peña, el nuevo dirigente del equipo aguilucho, no le habló y que antes de sacarlo debió hacerlo. Dijo que lo mejor era regañarlo y no sacarlo de esa manera, "lo que hace un manager de grandes ligas" es hablar contigo.

"Mejor dime Jonathan si no te sientes bien o tú crees que en la próxima puedes jocearlo, pues si está bien", destacó.

La entrevista con el periodista Pujols se produjo la noche del lunes, cuando ya Villar se encontraba en su casa.