Licey pone sus condiciones para regresar a Serie de Titanes en Nueva York

El presidente de los Tigres de Licey condicionó un regreso a la Serie de Titanes en Nueva York el próximo año a que se corrijan situaciones que afectaron al equipo en esta primera versión.

Ricardo Ravelo dijo a Listin Diario que el club azul no volvería a la segunda edición de la serie en 2024 si no mejora la organización.

Citó varios puntos a ser tomados en cuenta, además de las dificultades que tuvieron que enfrentar ahora.

Entre ellos, dijo “dos días antes de salir a Nueva York no teníamos avión, no teníamos credenciales ni boletas, no teníamos las dietas de los peloteros y muchas cosas que estábamos discutiendo desde octubre del 2022”.

“Esas cosas de un año atrás todavía estaban sobre la mesa de discusión . Al regreso, nuestro avión salía originalmente a las 11 de la mañana y pasada las 3 de la madrugada mis peloteros estaban tirados en el aeropuerto en donde se encontraban desde las 9 de la noche”, dijo.

Explicó que los peloteros habían sido sacados del club house con todo y maletas, pero antes de salir de allá las cosas estaban saliendo mal. El calendario de ejecución nuestro no se pudo ejecutar porque los organizadores no alcanzaban con las cosas que tenían que resolver”.

Licey perdió los tres juegos de la serie ante las Aguilas ante una multitud de 90 mil personas que abarrotó el Citi Field , hogar de los Mets de Nueva York.

Ravelo agregó. “hubo un montón de cosas que salieron mal sobre las cuales me tomaría un largo rato hablar”.

El presidente de Lidom,Vitelio Mejia, ha declarado que hubo mucha satisfacción y que los problemas económicos con el señor Felix Cabrera, organizador, se resolvieron con tiempo.

Vitelio dijo, además, que ya están comprometidas y aseguradas las versiones de la Serie de Titanes 210254 y 2025, siempre con Aguilas y Licey.

“No estamos dispuestos a regresar bajo las condiciones que enfrentamos ahora. Deben ser resueltas en forma satisfactoria antes”., dijo Ravelo en su declaración escrita a Listin.