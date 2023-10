Coach de banca de Arizona imaginó Serie Mundial en estadio de Texas cuando era su mánager

Jeff Banister imaginó ser parte de una Serie Mundial en el Globe Life Field incluso antes de que se iniciara la construcción del estadio con techo retráctil que es el hogar de los Texas Rangers.

Ese sueño se está haciendo realidad ahora, simplemente ocurriendo en un rol diferente al esperado para el entrenador de banco de los Diamondbacks de Arizona y ex gerente de los Rangers.

"Es un lugar hermoso", dijo Banister. "Verlo desde la fase de diseño y poder entrar en esto es bastante increíble".

Banister fue entrenador de 2015 a 2018, durante el período en que los Rangers anunciaron planes para un nuevo estadio y comenzaron a construirlo. Pero lo despidieron mucho antes de que jugaran un partido allí, por lo que estaba en el lado visitante cuando los Diamondbacks, campeones de la Liga Nacional, abrieron este enfrentamiento sorpresa de la Serie Mundial de equipos comodines con los Juegos 1 y 2 en Texas.

"Las únicas emociones encontradas que tengo es que no pudimos hacerlo cuando estuve aquí", dijo Banister. "Esa es una oportunidad perdida para nosotros en ese momento".

Cuando los Rangers revelaron públicamente sus planes para el estadio en 2016, Banister estaba en la segunda temporada de su único trabajo directivo. Fue el actual Gerente del Año de la Liga Americana después de que ganaron el título de la División Oeste de la Liga Americana en su debut, y estaban en camino de repetir como campeones divisionales, aunque volvieron a perder en la ronda divisional. Le consultaron sobre ciertos aspectos del estadio de 1.200 millones de dólares, incluido el césped.

Se inició la construcción a finales de septiembre de 2017, un año antes de que Banister fuera despedido cerca del final de una temporada de 95 derrotas. Eso fue todavía 22 meses antes del debut de los Rangers en el Globe Life Field en julio de 2020 durante la pandemia de COVID-19.

“Sabes cuánto orgullo usé esa camiseta y ese uniforme, y lo que significó para mí presentarme todas las noches para la gente del norte de Texas y solo del estado de Texas y los fanáticos de los Rangers. Eso nunca desaparecerá para mí”, dijo Banister. “Sin embargo, los Diamondbacks de Arizona, siento lo mismo cuando me pongo este uniforme. Tengo el mismo orgullo, pero todavía amo a la gente de aquí. Seguirá siendo parte de la estructura de quién soy”.

Dos años después, los Diamondbacks están en la Serie Mundial.

“Es probablemente lo mejor que me ha pasado en mi carrera gerencial. He tenido personas increíbles a mi alrededor que me ayudaron a enseñarme, impulsarme y posicionarme. Jeff Banister ha cambiado nuestra cultura en todos los sentidos en los que queríamos que él ayudara y ayudara de esa manera”, dijo Lovullo. "A veces siento que él hace un mejor trabajo que yo".

A Banister, de 59 años, que creció cerca de Houston como hijo de un entrenador de fútbol de una escuela secundaria, le gustaría tener la oportunidad de volver a ser entrenador. Fue finalista para el puesto de los Astros que fue para Dusty Baker antes de la temporada 2020, y esa posición está abierta nuevamente después del retiro de Baker esta semana .

“Todavía tengo esas ganas, sí. No creo que eso desaparezca nunca”, dijo Banister. "Pero, sabes, estoy en un gran lugar donde estoy y ayudando a Torey y a esta organización a hacer lo que hemos hecho".