Gran pitcheo de Nola y ofensiva de Schwarber conducen Filis a su segundo triunfo en Serie

Kyle Schwarber conectó dos de los tres jonrones solitarios de Filadelfia ante Merrill Kelly, y los Filis aplastaron el martes 10-0 a los Diamondbacks de Arizona para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Trea Turner también conectó y JT Realmuto tuvo dos hits y tres carreras impulsadas mientras Filadelfia mejoraba a 7-1 en los playoffs, acercándose a una segunda aparición consecutiva en la Serie Mundial. Aaron Nola lanzó pelota de tres hits y ponchó a siete en seis entradas.

El tercer juego es el jueves en Chase Field. Los Texas Rangers también tienen una ventaja de 2-0 sobre los Houston Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de cara al partido del miércoles.

Fue otra noche ruidosa en Filadelfia cuando Kelly se quemó después de decir que los fanáticos en el Citizens Bank Park no podían ser más ruidosos que los que escuchó animando al equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol.

No cualquier juego clásico. El de mayo, cuando Turner conectó un grand slam para Estados Unidos que los llevó a las semifinales del torneo.

"Obviamente no he escuchado este lugar en el campo", dijo Kelly antes del Juego 1, "pero me sorprendería mucho si superara ese juego (del CMB) en Miami".

Como dicen los niños, desafío aceptado.

Kelly, ganador de 12 juegos esta temporada, fue abucheado vorazmente desde las presentaciones previas al juego hasta su caminata hacia el montículo, una especie de vibra de "te lo mostraremos" de parte de 45,412 fanáticos acérrimos de los Filis decididos a sacudir el estadio nuevamente en octubre.

Qué tan alto?

“Nivel de concierto de AC/DC”, en voz alta, dijo Turner antes del Juego 2.

El manager de los Filis, Rob Thomson, dijo que un entrenador rival le dijo la temporada pasada que un juego de playoffs en Filadelfia era “cuatro horas de infierno”, y Turner envió una carga a través de la multitud cuando cronometró una bola rápida de cuatro costuras al jardín central izquierdo para un 1 -0 de ventaja en el primero.

Los fanáticos de los Filis en esta postemporada han registrado hasta 112 decibelios, según The Philadelphia Inquirer , el equivalente a estar parado junto a un martillo neumático, y el tiro de Turner se dirigió hacia esa marca.

Los fanáticos bulliciosos son geniales. También lo es el balón largo. Los jonrones de Schwarber en el tercero y el sexto fueron los jonrones 14 y 15 de Filadelfia en los últimos cuatro juegos mientras los Filis continúan abriéndose camino hasta octubre.

Sin embargo, el lanzamiento sigue siendo el que decide en última instancia.

Nola, elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial, sólo ha engordado los números de su inminente contrato. Nola, el Filis con más tiempo en el equipo, ganó las tres aperturas de postemporada y ponchó a 19. Su efectividad, 0.96.

Nola lanzó siete entradas en blanco en la Serie Comodín contra Miami y ponchó a nueve contra los Bravos en la NLDS. Contra Corbin Carroll, Christian Walker y los Diamondbacks, Nola volvió a estar impecable.

Los Filis mostraron su cuero para mantener a Arizona bajo control. Bryce Harper hizo un intento en picado en la primera para llevar a Carroll en la tercera. Alec Bohm se lanzó en tercera y saltó el tiro para meter a Gabriel Moreno en la segunda.

Kelly fue abucheado desde el montículo cuando fue levantado por Joe Mantiply en la sexta y dejó a un corredor en base. Bryson Stott conectó un sencillo y Realmuto siguió con un doble de dos carreras. Después de una base por bolas con dos outs, Brandon Marsh agregó un doble productor para una ventaja de 6-0.