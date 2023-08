Torkelson castiga con otro par H4 a Minnesota, Tigres ganan

Spencer Torkelson conectó dos jonrones contra Minnesota por segunda vez en una semana, y los Tigres de Detroit sobrevivieron un susto tardío para vencer el miércoles 8-7 a los Mellizos.

Torkelson levantó la barredora de 1-1 de Griffin Jax a los asientos del jardín izquierdo en Target Field para darle a los Tigres una ventaja de 6-4 en una séptima entrada de cuatro carreras, lo que le dio al primera base de segundo año el cuarto juego de varios jonrones de su carrera.

Su anterior llegó el miércoles pasado contra los Mellizos en Detroit.

“Siento que he visto bien la pelota, tengo un buen enfoque sólido; Confío en que incluso cuando... no me siento increíble en el plato”, dijo Torkelson, quien tiene seis jonrones en sus últimos siete juegos. “Siento que todavía puedo competir allá arriba y hacer el trabajo, lo cual es más... gratificante que cuando estás allá arriba sintiéndote sexy y como si pudieras golpear todo, porque eso es lo que se supone que debe suceder. Pero cuando puedes encontrar una manera de superar los días en los que realmente no te sientes bien, eso es mucho más gratificante”.

Torkelson, quien también jonroneó el martes por la noche y casi logra un tercero en la novena entrada el miércoles, encabeza a los Tigres con 20 jonrones. Es el séptimo jugador en la historia del club con tantos durante su temporada de 23 años.

Los relevistas Beau Brieske, Tyler Holton, Alex Lange y Will Vest se combinaron para 5 1/3 entradas de relevo sin anotaciones. Holton (2-2) obtuvo la victoria ponchando a cinco en dos entradas y un tercio perfectas.

“Iba a requerir muchos recursos”, dijo el manager de los Tigres, AJ Hinch. “Cuando usas (tantos) muchachos en el corral, saliendo con una victoria, eso es enorme”.

Jason Foley permitió jonrones consecutivos en el noveno, y Matt Wallner, quien le dio a Minnesota una victoria el martes, tuvo una serie que fue atrapada en la pista de advertencia del jardín izquierdo.

Donovan Solano rodó en una doble jugada para terminar el juego.

Después de su último partido de esta temporada contra el enemigo divisional Detroit, los Mellizos (63-59) se mantienen cuatro juegos por delante de Cleveland por el liderato de la División Central de la Liga Americana. Los Tigres -8-5 contra Minnesota en 2023- están ocho detrás de los Guardianes.

Kenta Maeda de Minnesota permitió tres carreras o menos por décima salida consecutiva, empatando a Tanner Bibee de Cleveland con la racha activa más larga entre los titulares de la Liga Americana. Maeda registró seis ponches y permitió tres carreras limpias en siete hits, incluido el jonrón de dos carreras de Riley Greene al segundo piso del jardín derecho central en la parte alta de la tercera entrada.

Dos bateadores más tarde, Torkelson golpeó la bola curva de Maeda en el primer lanzamiento hacia las gradas del jardín izquierdo para poner el 4-3.

Jax (5-7) cargó con la derrota, permitiendo cuatro carreras limpias en tres hits, incluido el segundo jonrón de Torkelson y el jonrón solitario de Kerry Carpenter un bateador más tarde, en el séptimo.

“Probablemente se vuelve un poco más frustrante cuando comienzas bien el juego y pones algunas carreras en el tablero”, dijo el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli. “En medio del juego, caímos en un poco de calma. No hicimos lo suficiente”.

Carpenter se fue de 4-2 con una carrera impulsada, extendiendo la mejor racha de hits de su carrera a 12 juegos.

El abridor novato de los Tigres, Reese Olson, permitió cuatro carreras limpias y ocho hits mientras lanzaba solo dos entradas y dos tercios.

Eduardo Julien de Minnesota conectó tres sencillos. Su hit con las bases llenas al jardín derecho en la segunda entrada anotó un par de carreras, y Jorge Polanco conectó un elevado de sacrificio RBI cuando los Mellizos tomaron una ventaja de 4-0.

Olson fue sacado por el relevista Brieske, quien ponchó a Joey Gallo con dos outs y corredores en segunda y tercera para evitar que Minnesota ampliara su ventaja de una carrera. Brieske permitió un hit y dos bases por bolas en una entrada antes de que entrara Holton y retirara a los siete bateadores que enfrentó.

Eso incluyó un ponche de Wallner con las bases llenas para terminar el cuarto.

“A todos se nos pide que hagamos nuestro trabajo”, dijo Holton. “Entré a la mitad de la entrada, y salir de la entrada fue un gran momento para nosotros. (Tenemos) que darle a su equipo la oportunidad de ganar, y los bates se despertarán en algún momento”.

Torkelson lo expresó de manera más sucinta.

“Holton nos salvó”, dijo.