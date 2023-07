Raimel Tapia es designado para asignación, Cerveceros suben a Frelick

Los Cerveceros de Milwaukee colocaron transferible al jardinero dominicano Raimel Tapia el sábado, y allanaron el camino para que Sal Frelick, seleccionado en la primera ronda del draft de 2021, debute en las mayores.

El club convocó a Frelick desde la sucursal de la Triple A en Nashville, antes de su juego ante los Bravos de Atlanta. La alineación de inicio de los Cerveceros para el juego del sábado incluía a Frelick como jardinero derecho y sexto bate.

“No estamos obteniendo producción desde el jardín derecho”, lamentó el manager Craig Counsell antes del duelo. “Vamos a tratar de obtenerla desde el jardín derecho, y Sal tendrá una oportunidad de aportarla”.

Los Cerveceros abrieron espacio para Frelick al colocar transferible a Tapia, quien bateaba para .173 con un porcentaje de embasado de .267, dos vuelacercas, tres impulsadas y dos robos en 20 duelos.

Tapia, de 29 años, firmó con Milwaukee el 14 de junio, después de que los Medias Rojas de Boston lo dieron de baja. Conectó para .264 con un embasado de .333, un jonrón, 10 impulsadas y seis robos en 39 compromisos con Boston.

