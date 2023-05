Judge y Volpe jonronean y Yankees vencen Azulejos

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y los Yanquis de Nueva York derrotaron el jueves 4-2 a los Azulejos de Toronto para ganar por undécima vez en 16 juegos.

Néstor Cortés (4-2) permitió dos carreras y cinco hits en más de seis entradas para romper una racha de cuatro aperturas sin ganar. Ponchó a seis y caminó a uno.

“Simplemente una excelente manera de terminar lo que fue una muy buena serie para nosotros”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Anthony Volpe también jonroneó por los Yankees, que le quitaron tres de cuatro a Toronto. El campocorto novato puso el 4-2 con un jonrón solitario ante Nate Pearson en el noveno, su séptimo de la temporada.

Los Yankees han conectado 33 jonrones en 17 juegos este mes.

“Siento que ahora estamos rodando”, dijo Cortés. “Siento que estamos jugando muy buen béisbol. El dugout está cobrando vida”.

Ryan Weber trabajó una entrada, Albert Abreu lanzó la octava y Ron Marinaccio finalizó para el primer salvamento de su carrera.

“Lo llamamos Nestor and the Funky Bunch esta noche”, bromeó Boone, reconociendo que el cuarteto de Michael King, Clay Holmes, Jimmy Cordero y Wandy Peralta no estaban disponibles.

“Es uno de esos días en los que muchos de tus grandes están deprimidos y solo tienes que encontrar la manera”, agregó Boone.

Bo Bichette conectó un jonrón en la parte baja de la primera, pero Toronto perdió su primera serie en casa de la temporada después de ganar cinco seguidas.

José Berríos (3-4) permitió tres carreras y seis hits en seis entradas y dos tercios, perdiendo por primera vez desde el 19 de abril en Houston. Dio una base por bolas y ponchó a ocho.

Judge conectó un lanzamiento de 1-1 de Berríos luego de que Gleyber Torres abriera el juego con un sencillo.

“Eso fue grande, y luego Nestor lo tomó a partir de ahí”, dijo Boone. "AJ establecer el tono desde el principio fue agradable".

El jonrón fue el 12 de la temporada de Judge y el sexto en seis juegos. El actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana conectó cuatro jonrones en la serie, incluido un jonrón dos veces en el primer partido del lunes y un tiro de desempate en la octava entrada de la victoria del martes por 6-3.

Judge dijo que su poderosa serie no fue motivada por el resentimiento después de que fue acusado de robar señas el lunes cuando la transmisión de Toronto lo captó asomándose desde el plato antes de pegarle un jonrón al relevista de los Azulejos, Jay Jackson. Jackson reconoció más tarde que estaba dando propina a sus lanzamientos.

“Solo intento hacer mi trabajo”, dijo Judge. “Estaba molesto, pero no puedo hacer nada al respecto. Todavía tengo que salir y jugar”.

Judge tiene seis jonrones entre sus últimos nueve hits. Casi conectó por segunda vez en el sexto, pero la revisión de la repetición mostró que su golpe profundo golpeó la parte superior de la pared en el centro, anulando la llamada en el campo. Judge terminó con un doblete.

“Estos últimos cuatro días ha estado encerrado”, dijo Berríos.

Nueva York persiguió a Berríos y puso el 3-1 en el séptimo cuando Oswaldo Cabrera conectó un doble y anotó con un sencillo con dos outs de Aaron Hicks, quien se fue de 4-3.

Excluido de la alineación titular debido a un dolor en la rodilla derecha, el toletero de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., salió de la banca para batear como emergente por Santiago Espinal con las bases llenas en la parte baja de la séptima. Guerrero conectó un elevado de sacrificio en el primer lanzamiento que vio de Weber para poner el 3-2.