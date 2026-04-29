Cade Cunningham anota 45 puntos y mantiene con vida a los Pistones

Cade Cunningham anotó 45 puntos, un récord de la franquicia en playoffs, incluyendo un tiro en suspensión con paso atrás a 32 segundos del final, y los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, vencieron a los Orlando Magic, octavos cabezas de serie, por 116-109 el miércoles por la noche en el quinto partido de su serie de primera ronda para evitar la eliminación.

Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche.

Los Magic cayeron a un récord de 0-10 en la historia de la franquicia como visitantes en un quinto partido.

Detroit nunca estuvo por debajo en el marcador y se puso por delante por 15 puntos al comienzo del último cuarto. Los Magic hicieron una última remontada, acercándose a tres puntos con el sexto triple de Paolo Banchero a falta de 1:09. Banchero igualó a Cunningham con 45 puntos, también su mejor marca personal en playoffs, pero falló 7 de 12 tiros libres.

Los Pistons esperan recuperarse tras estar al borde de la eliminación, tal como lo hicieron contra los Magic hace más de dos décadas.

La remontada de Detroit en 2003, como cabeza de serie número 1 contra Orlando, octavo cabeza de serie, fue la primera de las siete veces que equipos de la NBA han remontado un déficit de 3-1 en este siglo. Los Denver Nuggets fueron el último equipo en lograr esta hazaña en 2020, cuando se convirtieron en la primera franquicia de la liga en hacerlo dos veces en una misma postemporada.