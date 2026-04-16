Ferreiras y Brown Jr. lideran paliza de Gigantes a Leones

Luismal Ferreiras y Charles Brown Jr. se combinaron para 58 puntos, guiando así a los Gigantes Basketball Club a una amplia victoria 108-89 sobre los Leones de Santo Domingo, en un partido celebrado este miércoles en el Club San Carlos.

Ferreiras encestó 30 puntos y capturó 12 rebotes para los Gigantes (1-0), en una actuación que incluyó un 83.3 por ciento de campo (18-15), 2 robos y 2 bloqueos. Brown Jr. agregó 28 unidades, 9 rebotes y 4 asistencias. Francis King Fitzgerald consiguió 17 en anotación y Jeancarlo Iciano 12.

Por los Leones (0-1), Reggie Quezada totalizó 24 tantos, 3 tableros y 3 asistencias, mientras que Gerardo Suero aportó 20 puntos y 8 rebotes. Myles Carter añadió 11 unidades.

Brown Jr. logró 11 unidades y lanzó de 5-4, para guiar a los Gigantes a dominar 31-24 el primer cuarto. King Fitzgerald encestó 7, Juan Jr. Rosario y Ferreiras 6, también por los francomacorisanos. Quezada encestó 9 puntos y Suero 7 para encabezar el ataque de los Leones.

Los Gigantes se mantuvieron dominando en el segundo cuarto, aunque su ventaja fue amenazada cuando los Leones se acercaron 45-48 con 2:22, tras una canasta de Suero. Los visitantes se recuperaron y con cuatro puntos seguidos de Brown Jr. cerraron la primera mitad arriba 56-46.

Un total de 21 puntos consiguió Brown en los primeros 20 minutos de juego, incluyendo 6 rebotes y 2 robos. Ferreiras agregó 14 en anotación y King Fitzgerald 9. Quezada y Suero totalizaban al descanso 14 puntos cada uno.

En el tercer tiempo, la banca de los Gigantes tomó protagonismo con el ataque de larga distancia de Iciano. Su tercer triple del parcial distanció 80-61 a los visitantes, con 2:52 en el reloj. En un momento la diferencia alcanzó los 20 puntos. Tras tres períodos, la pizarra marcó 84-68.

En ningún momento del último cuarto la ventaja de los Gigantes estuvo en riesgo. Brown Jr. anotó dos puntos en la zona pintada, dando una ventaja de 22 (100-78) a los del Jaya, faltando 4:04. Los parciales concluyeron 31-24, 25-22, 28-22 y 24-21 para los ganadores.

Jornada de este jueves

Los Soles del Este visitarán a los Metros de Santiago en la Arena Oscar Gobaira a las 8:00 de la noche, mientras que los Héroes de Moca visitarán a las 8:30 a los Titanes del Sur, en el Polideportivo de San Cristóbal.