Marineros de Puerto Plata inician prácticas para la temporada de la LNB

Los Marineros de Puerto Plata han iniciado sus sesiones de entrenamiento en el renovado techado del Club Deportivo Gustavo Behall, preparándose para la temporada 2026 de La Superliga LNB, programada para arrancar el próximo 14 de abril.

Bajo las directrices del nuevo dirigente, el experimentado Sergio Rouco, el conjunto de "La Novia del Atlántico" busca amalgamar una plantilla que combina veteranía con un renovado talento joven.

La gerencia ha trabajado intensamente en la estructuración de un equipo competitivo y en el primer día se dieron cita un buen número de de Puerto Plata y otros tantos del resto del país.

Los conocidos Carlos Carela, Andrés Fulgencio, Emmanuel Martínez, Junior Martínez, Julio Pascual, Luis Upía encabezaron el pelotón que se dio cita en esta primera fecha.

En los próximos días se espera la integración del versátil alero Luis Martínez, adquirido recientemente vía cambio, y el pívot Derek Culver, anunciado como el primer refuerzo importado para la campaña. También con la presencia de Luis Morel, la primera selección de la franquicia en el pasado Draft de Novatos 2026, por igual de Reggie Hudson y Theodore Wolfe, quienes llegan con altas expectativas para fortalecer la estructura del equipo.

El dirigente Rouco ha enfatizado en la intensidad defensiva y la cohesión grupal durante estos primeros días de práctica, resaltando la importancia de llegar en condiciones óptimas para el día inaugural.