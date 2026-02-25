RD define plantel para enfrentar a Estados Unidos en ventana FIBA para Mundial 2027

El dirigente Néstor García hizo público la tarde del miércoles el plantel de 12 jugadores del equipo nacional de basket de mayores que jugará ante Estados Unidos, en la Segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027.

El choque de los quisqueyanos, en esta etapa clasificatoria, será este jueves 26, a partir de las 11:10 de la noche (hora dominicana), en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, del condado de San Diego en el estado norteamericano de California.

Ese mismo día, jugarán Nicaragua y México, a las 9:10 de la noche (hora RD), en el polideportivo Alexis Argüello, en Managua, escenario en el que la selección dominicana chocará ante Nicaragua, el domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche (hora RD).

Los 12 escogidos por el técnico argentino Ché García para jugar ante los estadounidenses -de una lista previa de 24 jugadores inscritos en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)-, fueron los armadores Gelvis Solano y Richard Bautista, los escoltas Michael Torres y Jassel Pérez, y los delanteros Omar Silverio, Anyeuri Castillo y Jhery Matos.

Así como también, los delanteros de poder Ángel Núñez, Anderson García y Ángel Luis Delgado, y los centros Joel Soriano y Rey Abad.

Al veterano capataz García le acompañarán como asistentes David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez; el delegado Nelson Saldívar; Carlos De León, director de Operaciones; el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling); y el Dr. Gewill Acosta, médico.

Las informaciones fueron vertidas por la gerencia general a cargo Junior Páez, quien también es vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside el ingeniero Rafael Uribe, a través de un despacho de prensa.

La delegación quisqueyana partió desde el lunes a suelo norteamericano para completar su preparación previa al encuentro ante los locales, en la ciudad de San Diego.

Este partido corresponde a la continuación de la ronda de clasificación del Grupo A que integran y lideran los Estados Unidos con registro de 2-0, seguidos de Dominicana y México, ambos con marca de 1-1, y Nicaragua presenta foja negativa de 0-2.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del Continente Americano, que dispone de siete plazas.

Los norteamericanos les devolverán la visita a los dominicanos en una tercera ventana, el viernes 3 de julio, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.