La hazaña nunca vista que busca Nikola Jokic en la NBA

Mientras él prefiere estar pendiente de sus caballos y los resultados de sus carreras en su país natal, Nikola Jokic se mantiene pisando terreno virgen en su paso por el baloncesto de la NBA.

Con un perfil comparable no solo con los mejores centros, sino con los más destacados jugadores de la historia de cualquier posición, el serbio tiene la posibilidad de ser el primer líder en promedio de rebotes y asistencias en la misma temporada.

Antes de la jornada del jueves, el estelar jugador de los Nuggets de Denver encabeza el circuito en rebotes con average de 12.3 y en asistencias con 10.7 por partido.

Karl-Anthony Towns, de los Knicks (11.9), Donovan Clingan, de los Trail Blazers (11.5), Rudy Gobert, de los Timberwolves (11.1) y Victor Wembanyama, de los Spurs (11.1) le siguen en el departamento de los rebotes.

En la categoría de pases para canastos es escoltado por Cade Cunningham, de los Pistons (9.6), Luka Doncic, de los Lakers (8.6), Jalen Johnson, de los Hawks (8.2) y James Harden, de los Cavaliers (8.2).

caso de chamberlain

En la temporada de 1967-68 con los Sixers de Filadelfia, el también centro Wilt Chamberlain lideró la NBA tanto en rebotes totales (1,952) como en total de asistencias (702).

Por esa época, los lideratos se decidían por los totales acumulados y no por los promedios por juego. El extraordinario jugador fue primero en average rebotero (23.8 rpj), pero quedó segundo en asistencias (8.6) detrás de Oscar Robertson (9.7).

De esta manera, y bajo los parámetros actuales, Jokic sería el primero en encabezar el circuito en promedios de rebotes y asistencias de manera simultánea.

sus mejores partidos

Se fue con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, el 25 de diciembre de 2025 en un triunfo 142-138 en tiempo extra frente a Minnesota.

Acabó con 33 tantos, 15 rebotes y 16 asistencias en una victoria 122-112 sobre los Heat de Miami, el cinco de noviembre del 2025.

Tuvo 22 unidades, 14 rebotes y 17 asistencias, el siete de febrero en un éxito con pizarra de 136-120 ante los Bulls en Chicago.

Logró 14 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias en el triunfo 133-111 frente a los Suns de Phoehix, el 25 de octubre de 2025.

Registró 32 tantos, 14 rebotes y 14 asistencias, el ocho de noviembre de 2025 en una victoria sobre los Pacers de Indiana con anotación de 117-100.