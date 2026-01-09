Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

Fallece la legendaria basquetbolista letona Uliana Semenova, de 6-11 de estatura

Ganó dos campeonatos olímpicos, tres títulos mundiales y diez campeonatos de Europa con la selección soviética.

Uliana Semenova, del Salón de la Fama de la FIBA, ha fallecido a los 79 años.

Uliana Semenova, del Salón de la Fama de la FIBA, ha fallecido a los 79 años.fuente externa

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPParís, Francia

La letona Uliana Semenova, una de las primeras grandes estrellas del básquetbol femenino, falleció el miércoles a los 73 años, informó este viernes la Federación Letona de Baloncesto en su sitio web.

Con 2,10 m de altura (de 6-10 a 6-11) según los datos de la federación letona, la pívot entró en el Salón de la Fama en 1993 y años después en el Hall of Fame de la FIBA (2007), y cuenta con un impresionante palmarés, donde destacan dos títulos olímpicos con la Unión Soviética, en 1976 y 1980.

Determinante en el juego gracias a su físico, Semenova ganó también tres títulos mundiales y diez campeonatos de europa con la selección soviética.

Realizó la mayor parte de su carrera en el TTT Riga (1967-1987), antes de acabar saliendo de su país para jugar en España y Francia.

"El baloncesto mundial está de luto. La FEB expresa sus condolencias por el fallecimiento de Uliana Semenova, miembro del Hall of Fame de nuestro baloncesto", reaccionó la Federación Española en X.

Tags relacionados