Otro doble tiempo extra en una final

El domingo, el equipo de La Villa se impuso en doble tiempo extra al Dosa (111-110) en el cuarto partido de la serie final del torneo de baloncesto superior de La Vega.

Por segunda vez en el año, un encuentro de una final de un torneo superior de las principales provincias se tiene que decir en una doble prórroga.

El Chola derrotó 112-109 a la Tribu de Quisqueya en el desafío inicial de la fase final del torneo de La Romana y que fue celebrado el 27 de abril pasado.

Se recuerda uno que se extendió a tres tiempo extra cuando en el 2004, en Santiago, Sameji venció 89-87 en el juego que le sirvió para coronarse, en ese entonces, por quinta vez. Brillaron los refuerzos Marlon Martínez y Joel Ramírez.

En el superior distrital se han presentado tres encuentros de doble tiempo extra en series finales:

El 21 de junio de 2006, Villa Francisca le ganó 108-100 a Naco con 25 puntos y 9 rebotes de Manuel Fortuna y 23 tantos y 12 rebotes de Manuel Guzmán.

El 16 de mayo del 2017, Rafael Barias se coronó en el sexto partido al superar 104-103 a Mauricio Báez. James Maye tuvo 27 unidades, Fortuna 23 y Peter John Ramos, 22.

El 16 de julio de 2019, el Barias volvió a ganarle a Mauricio Báez en el segundo juego de la final con marcador de 93-88 liderado por los 33 puntos y 19 rebotes de Paris Bass.

El 17 de octubre de 2023, los mauricianos lograron el desquite (99-95) en el primer partido de la final frente a los barianos. Luismal Ferreiras tuvo 19 tantos y 16 rebotes, Juan Miguel Suero 19-12 y Richard Bautista 19 con 12 asistencias. Brayan Ramírez lideró a los vencidos con 29 unidades.