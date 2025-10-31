Mauricio Báez clasifica a serie semifinal en el TBS Distrito, Gerardo Suero anota 22 puntos

El club Mauricio Báez selló su pase de clasificación a la serie semifinal -que otorga cuatro plazas- al superar este viernes en un cerrado duelo ante Bameso, 86-82, en la tercera y penúltima fecha de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

Los mauricianos hilvanan una cadena de triunfos que llega a cuatro, dos para cerrar la ronda regular y otras dos, en igual cantidad de salida, en la Fase de Eliminación, de tres a disputar, y pone su récord en 8-4.

Por su lado, el revés -tercero en fila- bamesiano le complica el panorama con su registro de 5-7, empate con el Rafael Barias, y cerca de Los Prados (6-6), equipos que batallan por la única plaza faltante a la serie semifinal que será a un 5-3, 1-4 y 2-3.

San Carlos y San Lázaro ya tienen su supo establecido en la etapa semifinalista.

El partido se jugó en la sede oficial del TBS Distrito 2025, el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La ofensiva de la escuadra de Villa Juana tuvo de líder por segundo partido corrido a Gerardo Suero con 22 puntos y al refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras, quien anotó 18 tantos y tomó ocho rebotes.

Richard Bautista también aportó a la causa ganadora con 17 puntos y siete asistencias, Juan Miguel Suero 14 más seis rebotes y el refuerzo norteamericano Michael Warren consiguió 13 unidades.

Por Bameso, los refuerzos estadounidenses Jacob Pullen y Mycheal Henry anotaron 22 y 10 puntos, respectivamente.

Bameso fue dirigido la noche de este viernes por el veterano técnico José Pérez, primer asistente del dirigente titular Julio Duquela, quien no pudo ver acción por acumulación de faltas técnicas (3) y fue sancionado por un partido, según establece el reglamento técnico del TBS Distrito 2025.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 cerrará la Fase de Eliminación este domingo, en su cuarta fecha, con una triple jornada que involucra a los seis equipos que consiguieron avanzar desde la serie regular.

Los mejores cuatro equipos clasifican a la ronda semifinal: 1-4 y 2-3, ambas a un 5-3.

Las acciones inician a la 1:45 de la tarde con el partido entre los clubes Rafael Barias y Los Prados; luego, a las 4:00 de la tarde se verán la cara San Carlos y Bameso, y en el cierre, a las 6:00, se medirán Mauricio Báez y San Lázaro.