Green extiende contrato por tres años y 106 millones con los Rockets

Jalen Green acordó una extensión de contrato por tres años y 106 millones de dólares con los Houston Rockets, dijo el lunes una persona con conocimiento de los detalles.

Green, la segunda selección general del draft de 2021, está entrando en la última temporada de su contrato de novato. El nuevo acuerdo comenzará la próxima temporada e incluye una opción de jugador para el tercer año, lo que le da la flexibilidad de rescindir el contrato antes de la temporada 2027-28 para convertirse en agente libre.

La persona confirmó los detalles del acuerdo a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN fue el primero en informar al respecto.

El base jugó los 82 partidos de la temporada pasada y promedió 19,6 puntos, 5,2 rebotes y 3,5 asistencias para ayudar a los Rockets a mejorar 19 partidos respecto a la temporada anterior.

Green ha anotado 545 triples después de haber logrado un récord personal de 201 la temporada pasada.

Green, de 22 años, fue seleccionado a los 19 años después de pasar una temporada con G League Ignite.

Como novato, promedió 17,3 puntos, 3,4 rebotes y 2,6 asistencias. En su segunda temporada en la NBA, en 2022-23, Green promedió 22,1 puntos, la mejor marca de su carrera.