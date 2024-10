El libro de DeMar DeRozan sobre salud mental se suma a la conversación NBA

Para DeMar DeRozan, este camino hacia una mejor salud mental comenzó con la escritura de un tuit.

Esto lo llevó a escribir un libro.

Estar en Sacramento no es la única parte nueva de la historia de DeRozan al entrar en esta temporada de la NBA. El seis veces All-Star es ahora un autor, después de que su libro "Above the Noise: My Story of Chasing Calm" fue lanzado en la temporada baja. Es una continuación de la conversación que ayudó a iniciar hace seis años cuando reveló que luchaba con su salud mental.

"Nunca hubiera pensado que haría un libro en mi vida", dijo DeRozan el mes pasado en el día de medios con los Kings, el club al que se unió en la temporada baja después de pasar las últimas tres temporadas en Chicago. "Hacer eso, era algo nuevo. Una vez que superé esos nervios y comienzas a tener, ya sabes, la recepción del libro y fue como, 'Maldita sea, ¿te gustó?' Estuvo bien. Estaba feliz".

Y la felicidad es el destino.

DeRozan no ha dejado de compartir sobre su viaje de salud mental en los 6 años y medio desde que publicó ese tuit inicial; Su compañero veterano de la NBA, Kevin Love, del Miami Heat, también ha sido un campeón en ese mismo espacio de tratar de ayudar a los demás al revelar sus propias luchas.

Ya no es un tema secreto, ya no se habla, ya no da miedo y ya no es un signo de debilidad, no solo en la NBA, sino en casi todos los niveles de deportes, profesionales y aficionados, hombres y mujeres, equipos e individuales.

"Cuando te miras en el espejo, a veces no te gusta lo que ves, y eso podría llevar a cierta depresión o a cierta ansiedad o a otros problemas de salud mental", dijo el escolta de Dallas Kyrie Irving durante las Finales de la NBA de la temporada pasada. "Esa es una gran cosa que creo que nuestra generación está encabezando, donde espero que la generación mayor pueda aprender una lección de nuestro libro, que esto no es solo un tipo de mantras espirituales de los años 70 que estamos tratando de publicar aquí. De hecho, creemos en lo que hablamos en términos de meditación y tener la capacidad de ralentizar tu vida y asegurarte de que mantengas tus prioridades en orden".

Irving y Love fueron dos jugadores que DeRozan eligió en el libro como ejemplos de aquellos que expresaron preocupación después del tuit inicial en febrero de 2018 en el fin de semana del Juego de Estrellas. El agente de DeRozan, Aaron Goodwin, le dijo, en una historia detallada en el libro, que incluso la oficina de la NBA se comunicó para verificar lo que significaba el tuit.

Goodwin trató de convencer a DeRozan de que el tuit podría ser la comidilla del fin de semana del Juego de Estrellas y que probablemente vendrían preguntas.

"De la forma en que lo veía, todo lo que había hecho era compartir un momento honesto, el tipo de cosas que innumerables personas sienten en un día determinado", escribió DeRozan en el libro. "Ninguno de los dos nos dimos cuenta en ese momento, pero era una perspectiva que no había sido expresada por un atleta de mi nivel en ese tipo de plataforma".

Love e Irving se habían dado cuenta, y le preguntaron a DeRozan cómo se sentía cuando se reunieron para los deberes del fin de semana del Juego de Estrellas. DeRozan estaba autografiando artículos en ese momento, actuando sin molestarse por nada. Pero el tuit sin duda había llamado su atención.

"Escribí mi tuit en un momento de vulnerabilidad y transparencia. Pero ese momento había pasado", escribió DeRozan. "Ahora estaba en el trabajo, por así decirlo, cumpliendo con mi deber. Así que volví a ser yo misma, reprimiendo mis verdaderos sentimientos y barriendo todo debajo de la alfombra. En el fondo, su preocupación significaba mucho para mí".

El autor sigue siendo un jugador, por supuesto. DeRozan promedió 24 puntos por partido la temporada pasada en Chicago, e incluso a los 35 años y entrando en su 16ta temporada en la NBA, con paradas previas en San Antonio y Toronto, los Kings creen que puede ayudarlos a dar un salto serio en la Conferencia Oeste.

Sacramento le consiguió este verano un contrato de tres años y 74 millones de dólares.

"Cuando tienes a un tipo como DeMar entrando por esa puerta", dijo el entrenador de los Kings, Mike Brown, "se suma a la creencia de todos".