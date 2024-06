¿Quién es Joe Mazzulla, el entrenador campeón de la NBA?

A Joe Mazzulla lo han llamado raro. Le han llamado enfermo. Le han llamado loco.

Esos comentarios no provinieron de críticos o haters que dirigieran insultos anónimos hacia el entrenador de los Boston Celtics. Provienen públicamente de sus propios jugadores quienes, según todos los informes, lo adoran absolutamente. Y están dirigidas con todo el respeto posible, especialmente ahora que esos jugadores, y todos los demás, deben llamar a Mazzulla de otra manera.

Un campeón

Un coach de 35 años cuya única experiencia como entrenador en jefe antes de hacerse cargo de los Celtics en el otoño de 2022 fue en el nivel de la División II de la NCAA es ahora el líder del mejor equipo de la NBA. Boston concluyó el título de la NBA el lunes por la noche, venciendo a los Dallas Mavericks 106-88 para finalizar una racha de cinco juegos hasta la final y asegurar el campeonato número 18, récord del equipo.

"No hay nada mejor que representar a los Celtics", dijo Mazzulla, "y ser parte de la historia".

Incluyendo los playoffs, el récord de Mazzulla es ahora de 148-54, un porcentaje de victorias de .729. Entre todos los entrenadores con al menos 200 partidos en la NBA, nadie tiene un récord mejor que ese.

Y cuando terminó, sí, el famoso estoico Mazzulla sonrió.

"Lo que no se puede dar por sentado en el juego de hoy es que el mayor regalo de un entrenador es un grupo de muchachos que quieren ser entrenados, que quieren ser guiados, que también se empoderan", dijo Mazzulla al principio de la serie. “Entonces, creo que al final del día, debemos apreciar el hecho de que tenemos un ambiente donde el aprendizaje y el entrenamiento son importantes, y mejorar y desarrollarse es importante. No puedes ser un buen entrenador si tus jugadores no te lo permiten”.

Es el entrenador número 37 en la historia de la NBA en ganar un título y el séptimo en hacerlo desde el banquillo de los Celtics, uniéndose a Red Auerbach, Bill Russell, Tom Heinsohn, Bill Fitch, KC Jones y Doc Rivers.

Y los Celtics también lo llaman por otros nombres. Como genio, por ejemplo. Mazzulla no oculta su fe cristiana, habla de tres de sus amores más allá de la familia: Jesús, el café y el jiu-jitsu, está obsesionado con cosas como el fútbol internacional y en su tiempo libre lleva equipos a títulos de la NBA.

“Él es realmente él mismo. Es auténtico consigo mismo. Todos lo apreciamos”, dijo el guard de los Celtics, Payton Pritchard. “Él no está tratando de ser alguien que no es. Entonces, creo que eso es algo así como el lado enfermo de esto. Es diferente, pero lo respetamos. Luego, del genio del baloncesto, puedes aprender mucho de él sobre cómo ve el lado ofensivo de las cosas, las jugadas, la gestión del juego, todo eso. Él es élite en eso. Personalmente he aprendido mucho de él y creo que todo nuestro grupo también”.

Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston, no oculta que cree que los Celtics van a disfrutar del éxito por un tiempo. Es cercano a Brad Stevens, el cerebro del equipo, y ha llegado a conocer bastante bien a Mazzulla desde que asumió como entrenador. El respeto que le tiene a Mazzulla es claro.

No es que Mazzulla haya tenido problemas en el primer año después de haber sido empujado inesperadamente al puesto luego del escándalo que llevó a los Celtics a separarse de Ime Udoka; Los Celtics llegaron al Juego 7 de las finales de la Conferencia Este la temporada pasada. Cora simplemente piensa que las cosas se adaptaron mejor a las necesidades de Mazzulla en el segundo año, como traer asistentes como Charles Lee (el próximo entrenador de los Charlotte Hornets) y Sam Cassell.

"Creo que con todo lo que pasaron, con la parte del entrenador en jefe y Joe el año pasado siendo el entrenador en jefe pero sin su personal, creo que fue como un obstáculo para él", dijo Cora a los periodistas. antes de un partido de los Medias Rojas la semana pasada. "Pero consiguió a la gente adecuada, ellos consiguieron al entrenador adecuado".

El camino de Mazzulla hacia la cima de la NBA podría fácilmente describirse como no tradicional, y no sólo por las circunstancias bajo las cuales consiguió el trabajo como reemplazo de Udoka.

La única experiencia previa de Mazzulla como entrenador en jefe antes de hacerse cargo de los Celtics fue un período de dos años en Fairmont State en West Virginia, donde obtuvo marca de 43-17 y llegó al Torneo de la NCAA en su segunda temporada. Mazzulla, nativo de Nueva Inglaterra de Rhode Island, jugó en West Virginia, fue asistente del equipo de la G League de los Celtics antes de asumir el cargo en Fairmont State y luego fue contratado nuevamente por los Celtics en junio de 2019 para ser parte del cuerpo técnico de Stevens.

Son muy parecidos, Mazzulla y Stevens. No desperdician palabras. No buscan ser el centro de atención. Es casi seguro que al hacerles una pregunta sobre ellos mismos no obtendrá ningún tipo de respuesta inmediata. No se trata de ellos. Se trata sólo de victorias.

“Cuando Joe ganó el premio al entrenador del mes, pensé: 'Oye, felicidades'”, dijo el guard de los Celtics, Derrick White. “Y él simplemente me miró y dijo: 'A nadie le importa'”.

Lo más cerca que estuvo Mazzulla de conseguir un puesto de entrenador en jefe en la NBA antes de ser ascendido por Boston fue en 2022, cuando se entrevistó con el Utah Jazz. El Jazz contrató a Will Hardy y Mazzulla dijo que tomaron la decisión correcta. Pero cuando recordó ese proceso, Mazzulla odió una parte de su entrevista.

Llevaba traje. "Son inútiles", dijo.

Para ser claros, no fue ahí donde Mazzulla cree que arruinó esa entrevista. El Jazz le hizo una pregunta bastante estándar. Parafraseando, querían saber cómo Mazzulla, como entrenador joven (en realidad más joven que algunos jugadores de la NBA), sentía que estaba listo para liderar un equipo.

No tuvo una gran respuesta. Pero ahora nadie tendrá que volver a hacerle esa pregunta. Mazzulla respondió el lunes por la noche de una vez por todas. Puede llevar a un equipo a la cima del mundo de la NBA. El estandarte número 18 de los Celtics se izará este otoño, y eso es más que suficiente para él.

"Tienes muy pocas oportunidades en la vida de ser grande y tienes muy pocas oportunidades en la vida de continuar con la propiedad y la responsabilidad de lo que son estos carteles, y toda la gran gente, todos los grandes jugadores que vinieron aquí", dijo Mazzulla. “Cuando tienes pocas oportunidades en la vida, simplemente tienes que tomar el toro por los cuernos y asumirlo. Y nuestros muchachos eran dueños”.