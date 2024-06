Ser padre cambió la vida y carrera del estelar Jayson Tatum

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, pasó parte del Día del Padre pensando en cómo su hijo lo convirtió en una mejor persona y probablemente también en un mejor jugador de baloncesto.

Hablando en la práctica el día antes del Juego 5 de las Finales de la NBA, Tatum reconoció que fue “un poco egoísta” cuando supo, cuando era un adolescente todavía en la universidad con esperanzas de alcanzar el estrellato en el baloncesto, que sería padre.

“Sería el primero en decir que no estaba muy emocionado de saber que iba a ser padre, y rápidamente me di cuenta de que era lo mejor que me podía haber pasado. No hay nada mejor que ser papá ”, dijo Tatum el domingo. "Creo firmemente que todo sucede por una razón".

Ahora con 26 años y en su séptima temporada, Tatum es cinco veces All-Star y ha llevado a Boston a las finales de la Conferencia Este cinco veces y a las Finales de la NBA dos veces. Los Celtics lideran a los Dallas Mavericks 3-1 en la serie al mejor de siete; Después de perder su primera oportunidad de hacerse con un título el viernes, tienen una segunda oportunidad de lograr un campeonato sin precedentes número 18 el lunes por la noche.

Tatum acababa de cumplir 19 años y estaba en su único año en Duke cuando se enteró de que su novia en ese momento estaba embarazada.

"No estaba eufórico", dijo Tatum el domingo. “Era un poco egoísta en ese momento porque sabía que estaba a punto de perseguir mi sueño y estar en la NBA. Sentí que eso iba a afectar lo que la gente pensaba de mí, afectaría a dónde iba en el draft”.

Tatum fue elegido número 3 en general por los Celtics, y Jayson Tatum Jr., conocido en los Celtics como “Deuce”, nació en diciembre de la temporada de novato de su padre. Tener un hijo ayudó a la estrella de la NBA a gestionar las expectativas de su nueva riqueza y fama, y también las tentaciones que las acompañaron.

"Me enseñó un sentido de responsabilidad", dijo Tatum. “Nadie puede ayudarte ni prepararte para lo que es tener 19 años y millones de dólares.

“Y creo, no es que piense, sino que lo sé, que tener a Deuce a esa edad me castigó. Porque cualquier decisión que quisiera tomar, tenía que asegurarme de que él fuera atendido. No podía simplemente levantarme e irme o hacer todo lo que algunos de mis compañeros estaban haciendo porque tenía que ir a casa y acostarlo. O para el fin de semana del Día del Padre iba a salir de la ciudad, o tuve que saltarme este viaje con mis amigos porque era mi fin de semana con él.

“No es que sea un sacrificio. De buena gana elegiría esas cosas. Pero me ha enseñado un sentido de responsabilidad, además de tomar las decisiones correctas, sabiendo que hay un "mini yo" de 6 años que esencialmente observa todo lo que hago y sabe que tengo que ser la mejor versión de mí mismo. . Tengo que tomar las decisiones correctas porque él siempre está mirando”.