Kyrie Irving el gran motivador para los Mavericks

Kyrie Irving no estaba amenazando, ni alardeando, ni diciendo nada que pudiera considerarse descabellado. Era la última semana de la temporada regular. Él y los Dallas Mavericks acababan de conseguir un título divisional y se le pidió a Irving que hablara sobre lo que eso significa.

No miró hacia atrás. Miró hacia adelante.

“Simplemente sabemos que el trabajo no ha terminado”, dijo Irving esa noche en Miami. "Y apenas estamos comenzando".

Resulta que tenía razón. Los Mavericks, que pasaron la mayor parte de febrero y marzo pareciendo destinados al torneo de play-in, un equipo que apenas fue mejor que un mediocre 26-23 después de 49 juegos, se dieron cuenta de las cosas justo a tiempo, y un viaje a las Finales de la NBA es su recompensa.

Dallas visitará a Boston en el Juego 1 de las Finales de la NBA el jueves por la noche. Es un enfrentamiento entre los equipos con los dos mejores récords de la NBA desde el 1 de febrero; Boston ha tenido marca de 39-9 en ese lapso, Dallas 36-15. Boston también tenía el mejor récord de la liga antes del 1 de febrero (37-11), mientras que Dallas estaba apenas en el puesto 14 en ese tramo (26-22).

"No sucede muchas veces que pases de la lotería a la final", dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. "Pero realmente creemos que teníamos las piezas".

Hace un año, no lo hicieron. Cuando empezó esta temporada, tampoco tenían todas las piezas que necesitaban. Pero desde que hicieron cambios por Daniel Gafford y PJ Washington en febrero, los Mavericks han sido uno de los mejores equipos de la liga, y tener marca de 16-2 en un tramo final de la temporada regular solo reforzó la creencia de Irving de que algo bueno estaba sucediendo.

"Ese es el tipo de confianza que sentí la mayor parte de estos playoffs, simplemente no importa lo que esté sucediendo (al comienzo del juego, a la mitad del juego, antes del juego) nuestras palabras de afirmación y positividad son de gran ayuda". Dijo Irving.

En el formato actual de los playoffs de la NBA, que se remonta a 1984, Dallas es apenas el quinto equipo clasificado en el puesto número 5 de su conferencia o inferior en llegar a la final. Miami lo hizo el año pasado como sembrado No. 8, Miami lo hizo nuevamente en 2020 como sembrado No. 5, Nueva York lo hizo en 1999 como sembrado No. 8 y Houston lo hizo en 1995 como sembrado No. 6. De esos equipos, sólo los Rockets ganaron un título.

Pero este equipo de Dallas ha estado jugando tan bien como cualquiera.

Los Mavericks tienen marca de 11-1 en estos playoffs cuando anotan más de 100 puntos. Han ganado cinco partidos seguidos como visitantes durante esta postemporada, igualando su racha más larga de la temporada regular. Tienen un jugador en Irving que ha ganado la final antes, un entrenador en Kidd que ganó un título como jugador (con Dallas, nada menos) y posiblemente el mejor jugador de esta postemporada en Luka Doncic, que se dirige a la serie por el título. por primera vez.

Irving tenía razón. Los Mavs apenas estaban comenzando. Y ahora tienen la oportunidad de lograr el final perfecto.

"Creo que tenemos un gran equipo", dijo Doncic. “Pero lo más importante es que tenemos grandes muchachos, algunos grandes muchachos en el equipo. Desde los jugadores hasta los entrenadores, todos en el equipo, tenemos grandes muchachos y eso es lo más importante. Seguimos juntos y simplemente jugamos baloncesto”.