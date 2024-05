Los T-wolves saben que regresar a finales de Conferencia tiene un costo

Los Minnesota Timberwolves tienen todo su núcleo firmado para la próxima temporada y más allá, con dos All-Stars y múltiples ganadores de premios en este revolucionario viaje hacia las finales de la Conferencia Oeste.

Mantener la continuidad que buscan les va a costar.

Los Timberwolves, que tienen megacontratos para Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns y Rudy Gobert, están en camino de superar el segundo límite del impuesto al lujo, una cifra aún por determinar por encima del tope salarial que se ha vuelto más punitivo. con el nuevo acuerdo de negociación colectiva de la NBA .

"A menudo, la mesa de los cuatro finalistas tiene un precio diferente al de los equipos que no juegan tan tarde en la temporada", dijo el viernes el presidente de operaciones de baloncesto, Tim Connelly, luego de la expulsión del equipo de los playoffs la noche anterior. "Para estar donde estamos, esto vendrá con un cierto control, y creo que, según todas las cuentas, la propiedad no nos ha dado ninguna indicación de que vamos a ser más que agresivos y tratar de superar un obstáculo más".

Aprobar un proyecto de ley de impuestos que podría acercarse a los $50 millones está lejos de ser un simple negocio de verano, considerando el estado de cambio en torno al control de la propiedad de la franquicia , con la venta suspendida de Glen Taylor a Marc Lore y Alex Rodríguez enviado a arbitraje. Pero Connelly dijo que confía en que la plantilla no se verá afectada.

“La propiedad ha sido un apoyo increíble. Pase lo que pase, es como subir de nivel. Confío en que pase lo que pase será el camino correcto”, dijo Connelly.

Connelly, quien fue contratado hace dos años después de construir un equipo que eventualmente ganaría el título en Denver , tiene una opción de rescisión en su contrato esta temporada baja. Presumiblemente, eso le traerá un aumento en Minnesota, no en otros lugares.

“Me lo he pasado genial aquí. Parece que tenemos raíces aquí. Es bastante especial”, dijo Connelly.

Los Wolves tuvieron el segundo mejor récord de temporada regular en la historia de la franquicia (56-26), detrás del equipo de 2003-04 (58-24), que fue el único otro junto a este grupo que avanzó más allá de la primera ronda de los playoffs. Aturdieron a las estrellas de Phoenix, Devin Booker y Kevin Durant, en una barrida de primera ronda , vencieron a los campeones defensores Nuggets y al tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokic, con una remontada en el Juego 7 en Denver y tuvieron ventaja de local contra Dallas antes de estrellarse fuertemente contra las estrellas Luka. Doncic y Kyrie Irving .

"Mirando hacia atrás, tal vez nos topamos con una pared", dijo el reserva clave Kyle Anderson. "Simplemente sentí que no teníamos el mismo jugo que tuvimos en las series de Denver y Phoenix, y a veces ni siquiera te das cuenta".

Los equipos de esta liga rara vez se saltan pasos antes de ganar un título, por lo que con una superestrella en Edwards que todavía tiene 22 años, habría sido difícil para estos Wolves alzar el trofeo. El entrenador Chris Finch dijo que cree que los jugadores sintieron una fatiga física y mental contra Dallas que debería moldear su anticipación y preparación para la próxima experiencia de postemporada.

"Cuando volvamos a trabajar en octubre, no vamos a avanzar rápidamente hasta las finales de la Conferencia Oeste", dijo Finch. "Tenemos que asegurarnos de que las lecciones que aprendimos en la serie de Dallas y antes en los playoffs se apliquen el primer día en el campo de entrenamiento y todos los días hasta ese momento, porque hay muchos equipos que han llegado a este punto y han retrocedido". .”

Towns ganará más de 49 millones de dólares la próxima temporada, la décima en la liga. Si la directiva redujera su salario, sería un candidato obvio para un intercambio considerando que todavía tiene sólo 28 años y tiene el tipo de habilidad ofensiva que cualquier equipo querría en un hombre grande.

Towns logró avances claros como jugador de playoffs, pero su trabajo general esta primavera también dejó mucho margen de mejora. Tanto Connelly como Finch dijeron inequívocamente que creen que Towns es lo suficientemente bueno como compañero estrella de Edwards para estar en un equipo campeón.

“Tengo confianza en que podré estar aquí con mis hermanos y continuar lo que amo hacer aquí en casa. Entonces ese es el plan. Nada ha cambiado por mi parte. Yo amo esta ciudad. Amo esta organización”, dijo Towns.

TRABAJANDO MÁS DURO

Edwards, quien jugará para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de verano, reconoció que hay otro nivel de dedicación fuera de temporada que puede alcanzar.

“Entrenamos este año como si fuéramos a jugar 82 partidos, tal vez una ronda de playoffs. No sabíamos que íbamos a llegar tan lejos”, dijo Edwards. "Creo que este verano va a ser enorme para todos nosotros, porque sabemos qué tipo de equipo tenemos y sabemos de lo que somos capaces, así que necesitamos entrenar así, como si supiéramos lo que vamos a hacer". vamos a hacer”.

LISTA DE REPARACIONES

Los Wolves deben establecer más consistencia en la ofensiva si quieren regresar a las finales de conferencia, y mucho menos jugar por un título. Eso comienza con volverse más eficiente en el descanso.

"No tenemos los muchachos físicamente más rápidos, pero tenemos que hacer un esfuerzo y compromiso para lograr cosas más fáciles en transición, correr, estirar la cancha", dijo Finch. “No éramos un muy buen equipo rematador. En algunas de nuestras jugadas de transición este año, fue increíble que no pudiéramos anotar. La liga juega muy rápido ahora, así que cuando no eres rápido y estás luchando por conseguir miradas fáciles, ese es un buen lugar para comenzar y tratar de encontrarlas. Tenemos que ser mejores allí”.

Anderson es el único jugador de la rotación con un contrato vencido. Después de encontrar su ritmo en los playoffs luego de una temporada regular difícil en la que jugó más en el puesto de alero pequeño o “3” de lo que estaba acostumbrado, Anderson será un agente libre sin restricciones. Parecía que esperaba quedar fuera del plan del equipo para 2024-25.

"Dondequiera que vaya, seguiré en la NBA", dijo.