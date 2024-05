'Che' García: "El grupo de RD es el de la muerte"

El nuevo seleccionador de baloncesto de República Dominicana, Néstor 'Che' García, afirmó este miércoles que el Grupo B del Preolímpico, que se disputará en El Pireo del 2 al 7 de julio, "es el grupo de la muerte porque son equipazos", en referencia a sus dos rivales, Egipto y Grecia.

El experimentado entrenador, que cumplirá su tercera etapa en el país caribeño tras su confusa salida en enero de este mismo año después de su gran papel en el Mundial de 2023 donde República Dominicana se quedó a las puertas de los cuartos de final, buscará clasificar para los Juegos Olímpicos por tercera vez, tras lograrlo con Venezuela y Argentina.

"Con esta selección nosotros hemos demostrado que se puede. Soy un bendecido con los jugadores que tengo porque no le tienen miedo a nada y representan al país con muchísimo orgullo, tienen un potencial enorme", dijo García en rueda de prensa en Santo Domingo sobre la confianza que tiene en sus jugadores para lograr la primera aparición del baloncesto dominicano en unos Juegos Olímpicos.

Con respecto a la preparación, que oficialmente comenzará el 10 de junio próximo, explicó que el día 16 los jugadores que ya estén disponibles viajarán a España para concentrarse en Madrid, donde, según las palabras del seleccionador, están "casi confirmados" los amistosos el día 22 contra Noruega y el día 25 contra Portugal.

A continuación, viajarán un día después a Alicante para el último amistoso contra España el 28 de junio, en lo que será el último ensayo antes de la competición oficial.

Dudas con la convocatoria

La clasificación a los Juegos Olímpicos de París dependerá en gran medida de los jugadores disponibles para disputar este torneo y con los que tanto la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y el 'Che' García están en contacto.

"Tenemos una lista importante y estamos hablando, unos todavía están jugando, otros están en traspasos y no sabemos quiénes van a estar", dijo el argentino, además de lamentar que los jugadores NBA tienen la regla de que solo pueden incorporarse a un evento dos semanas antes de empezar y en el caso de que su franquicia lo permita.

El técnico se refirió a las dos principales estrellas del baloncesto dominicano en la actualidad: Karl-Anthony Towns, con quien dijo que tiene "una relación muy especial" y "nos hemos mandado mensajes en los últimos días" centrados en su clasificación para la final de Conferencia de la NBA, y del histórico Al-Horford, sobre el que indicó que no han hablado.

Por otro lado, en relación a lo que pedirá a su equipo para cumplir el objetivo, el técnico argentino indicó que sus jugadores tienen mucho talento ofensivo y por ello, subrayó, "vamos a dar mucho énfasis a defender" porque "lo que nos toca ahora va a ser mucho más difícil que el Mundial".

Vuelta a República Dominicana

García señaló que es "un orgullo" volver al país porque, destacó, el apoyo que recibe de la gente "es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida".

"Estoy sorprendido por todo el cariño que me da el pueblo dominicano, es lo que me hizo tomar la decisión de estar aquí, no me quería ir porque estoy muy feliz aquí", comentó en relación a su salida en enero para trabajar en Baréin, algo que le "ayuda" para el partido contra Egipto.

Indicó que hubo "malentendidos" que no permitieron la renovación, pero reconoció que se sintió mal porque, admitió, "no me quería ir de aquí", y continuó hablando con los jugadores y la Federación.