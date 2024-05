Anthony Edwards y los T-wolves ahora con más madurez en su revancha contra Denver

La pelota salió de la mano derecha de Anthony Edwards y rebotó en el aro trasero cuando sonó el timbre, lo que lo hizo salir corriendo de la cancha enojado por fallar un intento de triple del empate para Minnesota que preservó un juego que aseguraba la serie. 5ª victoria para el eventual campeón de la NBA , Denver.

Edwards y los Timberwolves han trabajado incansablemente desde ese momento para convertirse en algo más que un equipo único, y su vara de medir ha llegado.

Regresarán al mismo estadio donde terminó su temporada hace un año, esta vez en la segunda ronda, y se enfrentarán a un equipo de los Nuggets ansioso por defender su título. El primer partido es el sábado.

Si los Timberwolves derrotan a los Nuggets, probablemente será producto de la brillantez de Edwards. Su segunda mitad de 31 puntos la semana pasada que los impulsó a una victoria completa en Phoenix fue su última obra maestra, no simplemente como anotador, sino como pasador, defensor y líder.

"En la segunda mitad, es hora de ganar", dijo Edwards después de registrar el segundo juego de 40 puntos de su carrera en los playoffs entre los cuatro en la historia de la franquicia. "Tengo que disparar mis tiros y mantener la confianza en mí mismo".

La elevación de la estatura de Edwards se ha producido tan rápidamente como la de cualquier otro jugador de la NBA, como se evidencia en la mayoría de las pausas comerciales durante los playoffs cuando el joven de 22 años aparece en anuncios consecutivos de Bose y Sprite.

La liga anunció el martes que Edwards había generado más de 100 millones de vistas de video en sus plataformas sociales y digitales, solo detrás de LeBron James (130 millones), y obtuvo la mayor cantidad de seguidores en Instagram de cualquier jugador desde que comenzó la postemporada. Edwards también será uno de los líderes del equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de París este verano.

Pero es el último jugador que a los Timberwolves les preocuparía verse asaltados por una fama tan creciente.

“No te gusta llamarlo 'alma vieja'”, dijo el entrenador asistente Micah Nori, “pero ha pasado por muchas cosas en su vida. Ha estado en muchas situaciones. Ha crecido rápidamente”.

Pocos jugadores estrella pueden atrincherarse en el deseable punto medio entre la arrogancia destructiva y la deferencia perjudicial como lo hace Edwards, actuando en situaciones difíciles con una creencia suprema en su capacidad, pero girando constantemente para elogiar a sus compañeros de equipo o a un entrenador cuando se menciona públicamente su éxito.

“Todos aquí han sido parte de su crecimiento y desarrollo”, dijo el armador Mike Conley. “Cuando estamos en sesiones de cine, estamos constantemente al oído del otro. Si está a punto de explotar porque el entrenador le dice algo malo, le daré una palmadita en el hombro y le diré: 'No, relájate'. Necesitas escuchar esto. Esto es real. Él está siendo honesto con esto y hay que trabajar en ello”. Y él dirá: 'Apuesta'. Simplemente muy receptivo a las cosas”.

Eso ha llevado algo de tiempo.

La liga multó a Edwards con 40.000 dólares antes de que comenzara la temporada 2022-23 por comentarios despectivos y homofóbicos que hizo en una publicación en las redes sociales.

Durante su frustrado ajetreo fuera de la cancha después de la derrota en Denver hace un año , arrojó una silla que estaba en su camino, lo que provocó cargos por delitos menores de agresión que luego fueron desestimados por dos transeúntes que alegaron lesiones y, finalmente, una multa de 50.000 dólares de la NBA.

Dentro de la sede del equipo, la primera selección general del draft de 2020 tardó en encajar con el entrenador Chris Finch después de que fue contratado a mitad de la temporada de novato de Edwards. El dos veces All-Star dijo recientemente que su relación inicialmente fue de “altibajos” debido a la frecuencia con la que Finch le decía qué no hacer con el balón en la mano.

"Cuando me dices que algo funciona y lo intento y funciona, no puedo luchar contigo", dijo Edwards. “Básicamente, simplemente me dijo: 'Estos son los lugares'. Esto es lo que necesitamos que hagas para que podamos ganar a un alto nivel". Desde entonces, probablemente al final de mi segundo año, cuando llegamos a esos playoffs, nos ganamos la confianza mutua. Desde entonces despegamos”.

Ahora, Edwards está mucho más inclinado a hacer la “jugada correcta”, como dijo Nori, frente a los frecuentes dobles equipos.

"Simplemente tiene una mentalidad centrada en el baloncesto", dijo su compañero Karl-Anthony Towns. “Todos nosotros vamos a mantenerlo responsable y concentrado. Pero para él personalmente ya está un paso por delante”.