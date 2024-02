La estrella de Auburn se disculpa con Morgan Freeman

Johni Broome, de Auburn, conoció a una de sus estrellas de cine favoritas y se disculpó con Morgan Freeman por cómo sucedió.

Broome, quien anotó 15 puntos en la victoria de los Tigres por 91-77 sobre Mississippi el sábado por la noche, trató de evitar que un balón se saliera de los límites en la segunda mitad cuando alguien en la primera fila agarró su camiseta.

Pensando que era un fan de Ole Miss tratando de sacudirlo, Broome apartó el brazo de la persona.

Resultó que era Freeman, el actor ganador del Premio de la Academia que es un gran fanático de Mississippi y asiste a muchos juegos de los Rebels.

"Le quité la mano de encima", dijo Broome a los periodistas. "Vi quién era y soy un gran tipo de cine. Probablemente vi una de sus películas en el avión que venía aquí.

"Pero me di cuenta de que era él y pensé: 'Oh, Dios mío, soy un gran fan. Lo siento'. Me dijo: 'Sigue jugando'".

Broome, que se cobró una falta personal, volvió a acercarse a Freeman durante el partido.

"Estoy como, 'Lo siento, otra vez'", dijo Broome. "Me dijo: 'Están bien. Sigue jugando'. Es un muy buen tipo. Ámalo".

Broome y sus compañeros de equipo de Auburn borraron un déficit de 13 puntos en la primera mitad con una segunda mitad dominante para superar al equipo favorito de Freeman. Los Tigers mejoraron a 18-4 en general y 7-2 en la Conferencia Sureste, mientras que los Rebels cayeron a 18-4 y 5-4 en la liga.