Davis rescata a Lakers, Knicks vuelan, Dallas decepciona, Rajakovic truena, Towns anota 28

Tras su triunfo del domingo ante Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers sumaron este martes su segunda victoria seguida con mucho sufrimiento hasta los últimos segundos y con un Anthony Davis enorme, especialmente en un desenlace en el que los Toronto Raptors pusieron a los angelinos contra las cuerdas.

Además, los New York Knicks extendieron su fantástico momento con cinco victorias seguidas mientras que los Dallas Mavericks de Luka Doncic decepcionaron con una derrota ante unos Memphis Grizzlies sin Ja Morant ni Jaren Jackson Jr.

Lakers 132, Raptors 131

En un partido muy apretado en el que ninguno de los dos equipos tuvo una ventaja de más de 8 puntos, los Lakers amasaron un valioso +5 a falta de dos minutos que los Raptors remontaron hasta ponerse por delante con un triple de Gary Trent Jr. (120-121 con 1.08 en el reloj).

Pero al rescate apareció Davis con su versión más imponente. Primero anotó una canasta, luego puso un tapón a Scottie Barnes, después forzó una falta en ataque (con polémica) de RJ Barrett y finalmente metió 8 tiros libres consecutivos que dejaron encarrilada la victoria de los de púrpura y oro.

Davis consiguió su mayor anotación de la temporada con 41 puntos y un extraordinario 13 de 17 en tiros de campo. También deslumbró con un 13 de 14 desde la línea de personal y aportó 11 rebotes y 6 asistencias. LeBron James acabó con 22 puntos y 12 asistencias.

Cuatro jugadores de los Raptors superaron los 20 puntos: Scottie Barnes (26 puntos y 6 asistencias), Pascal Siakam (25 puntos), RJ Barrett (23 puntos y 10 rebotes) e Immanuel Quickley (21 puntos).

Tras el encuentro, Darko Rajakovic, entrenador de Raptors, explotó contra los árbitros por el enorme desequilibrio en los tiros libres (28 de 36 para los Lakers, 8 de 13 para los Raptors; 19 de 23 en el último cuarto para los angelinos, 1 de 2 para los canadienses).

"Es indignante. Lo que ha pasado esta noche es una mierda completamente, es una vergüenza para los árbitros y para la liga por permitir esto", dijo el técnico serbio, tremendamente enfadado, en una rueda de prensa.

"23 tiros libres para ellos en el último cuarto y nosotros tenemos dos. ¿Cómo vamos a jugar así? (...) ¿Cómo es posible? ¿Cómo me vas a explicar eso? ¿Tenían que ganar ellos esta noche? Si ese es el caso, que nos lo digan y así no nos presentamos al partido. Que les den la victoria. Pero lo de esta noche no fue justo y no es la primera vez para nosotros (...). Lo que está pasando durante toda la temporada es una completa mierda", dijo.

Knicks 112, Blazers 84

Cinco victorias en cinco partidos desde el desembarco de OG Anunoby en la Gran Manzana. Ese es el espléndido balance de unos Knicks que siguen invictos en 2024 y que no tuvieron ningún problema para vencer a unos Blazers que ya perdían de 39 puntos en el tercer cuarto.

Anunoby selló su mejor actuación ofensiva con los Knicks con 23 puntos y cuatro triples. Julius Randle flirteó con el triple-doble (20 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Jalen Brunson aportó 12 puntos y 7 asistencias.

Jerami Grant, con 21 puntos, fue de lo poco salvable en Portland.

Grizzlies 120, Mavericks 103

Los Mavericks venían de ganar a los Wolves, líderes del Oeste, pero esta noche no pudieron con unos Memphis Grizzlies sin Morant (baja para el resto de la temporada) ni Jackson Jr. El español Santi Aldama tampoco jugó por un golpe en la rodilla.

Luka Doncic, que arrastró molestias físicas, consiguió 31 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias para Dallas. Kyrie Irving fue su mejor socio con 33 puntos y 8 rebotes.

En Memphis, Desmond Bane fue el líder con 32 puntos y 9 rebotes. Marcus Smart también firmó un partido muy completo con 23 puntos pero tuvo que retirarse en la segunda mitad con una lesión en un dedo de la mano derecha.

Timberwolves 113, Magic 92

Con un 16-33 en el primer cuarto, los Wolves, que llegaron a ganar de 34 puntos en el tercer periodo, se impusieron con gran autoridad en Orlando a unos Magic sin Franz Wagner.

El dominicano Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador de los Wolves con 28 puntos y un perfecto 5 de 5 en triples. Sumó además 6 rebotes y 5 asistencias. Towns formó una pareja fantástica en el interior con Rudy Gobert, que aportó 21 puntos y 12 rebotes. También resultó fundamental en Minesota la actuación de Jaden McDaniels, que desplegó una gran defensa sobre Paolo Banchero y que además logró 15 puntos y 9 rebotes.

En los Magic, Jalen Suggs sumó 20 puntos y Banchero consiguió 18 puntos.

Kings 131, Pistons 110

Los Kings se llevaron un buen susto en su visita a Detroit pero finalmente se llevaron la victoria con remontada tras empezar la noche con un demoledor 47-29 en contra.

Domantas Sabonis terminó con un triple-doble para Sacramento (37 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias) mientras que Bojan Bogdanovic fue el máximo anotador de los Pistons con 26 puntos.