Embiid y Sixers empañan nuevo récord de LeBron, los Nuggets dejan tocados a los Clippers

LeBron James superó este lunes a Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el jugador con más minutos en el campo en la historia de la NBA, en la contundente derrota por 134-94 sufrida por Los Ángeles Lakers en el campo de los Philadelphia 76ers, la más dura de su carrera.

La jornada de la NBA estuvo marcada además por la derrota de Los Ángeles Clippers en casa contra unos Denver Nuggets sin el serbio Nikola Jokic ni Jamal Murray.

Sixers 138, Lakers 94

Joel Embiid firmó el primer triple doble de su temporada, en tan solo tres cuartos, y dirigió con 30 puntos, once rebotes y once asistencias el contundente triunfo de los 76ers contra Los Ángeles Lakers.

Embiid se había quedado a una asistencia del triple doble recientemente ante Oklahoma City Thunder y Brooklyn Nets, pero lo selló este lunes en tres cuartos.

LeBron fue el máximo anotador de los Lakers con 18 puntos y superó el récord de minutos en pista de Kareem Abdul-Jabbar, con un total de 66.319. Abdul-Jabbar, que se retiró con 66.297 en pista en su carrera.

Es un nuevo récord para LeBron, que cumplirá 39 años en diciembre. En la pasada temporada, 'King James' le arrebató a Abdul-Jabbar el récord de puntos en la historia de la NBA.

Sin embargo, este logro llegó para LeBron en una noche en la que sufrió la derrota más contundente de su carrera a nivel de margen de puntos.

Nuggets 113, Clippers 104

Las bajas de Nikola Jokic, ausente por un problema en la espalda, y de Jamal Murray, no impidió a los Nuggets remontar y triunfar en el campo de los Clippers con un cuarto período acabado 36-16.

El ex de los Clippers Reggie Jackson destrozó a los angelinos con un doble doble de 35 puntos y trece asistencias, apoyado por otro doble doble, de 21 puntos y trece rebotes, de DeAndre Jordan.

Los Clippers desperdiciaron diez puntos de ventaja al comienzo del cuarto período y sucumbieron pese a los 31 puntos y ocho rebotes de Kawhi Leonard. Ivica Zubac aportó un doble doble de 23 puntos y catorce rebotes.

Russell Westbrook logró catorce puntos y once rebotes saliendo del banquillo, mientras que James Harden no pasó de los once puntos en 36 minutos.

Jazz 114, Pelicans 112

El novato Keyonte George guió con 19 puntos a un grupo de siete jugadores con dobles dígitos y los Jazz, con 17 triples, tumbaron a unos Pelicans que sólo conectaron siete tiros desde el arco.

Zion Williamson fue el máximo anotador de los Pelicans con 26 puntos y Brandon Ingram aportó 24. Fue la segunda victoria consecutiva para los Jazz, mientras que los Pelicans perdieron su segundo partido seguido.

Trail Blazers 114, Pacers 110

Jerami Grant dirigió con 34 puntos, apoyado por un doble doble de 22 puntos y 13 rebotes de Deandre Ayton, la victoria de los Blazers en el campo de los Pacers.

Tyrese Haliburton fue el mejor de los Pacers con 33 puntos y nueve asistencias.

Wizards 126, Pistons 107

En un duelo entre equipos hundidos en el Este, los Wizards zanjaron en Detroit su racha de ocho derrotas consecutivas al ritmo de Kyle Kuzma (32 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias).

Los Pistons siguen en caída libre y la de este lunes fue la decimocuarta derrota consecutiva. En esta temporada solo ganaron dos partidos, contra Charlotte Hornets y Chicago Bulls.