En el asiento del conductor

República Dominicana tomó el asiento del conductor del primer lugar en el Grupo A de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023 al recuperarse de un comienzo lento y vencer a Italia el domingo 87-82 gracias a 16 triples.

Los dominicanos mejoraron a 2-0 en el grupo al derrotar a Italia por primera vez después de perder su único juego anterior: una derrota por 79-59 en las semifinales del Torneo de Clasificación Olímpica FIBA Belgrado 2020.

El entrenador italiano Gianmarco Pozzecco fue expulsado del partido cuando faltaban 2:20 minutos para el final de la primera mitad con su segunda falta técnica - y tercera en el banquillo - dejando al asistente Edoardo Casalone al frente del equipo.

Pozzecco fue expulsado del partido de octavos de final de Italia en el FIBA EuroBasket 2022 y el equipo se recuperó bajo la dirección de Casalone para rebotar en Serbia.

"Cualquier cosa puede suceder en cualquier día. Hoy funcionó para nosotros. Hoy fue para nosotros. Teníamos que creerlo. Necesitábamos creer que podíamos vencer a estos equipos. Y creemos que Dios está con nosotros", dijo el entrenador de República Dominicana, Néstor García.

República Dominicana estaba arriba 46-44 a principios del tercer cuarto y luego montó una racha de 16-4 para tomar ventaja 62-48. Mantuvieron el control y lideraron por hasta 17 puntos hasta los minutos finales, cuando Italia se acercó a 3 puntos con 17 segundos para el final. Pero Lester Quiñones anotó dos tiros libres para salvar el partido.

Andrés Feliz no pudo ser detenido desde afuera para los dominicanos, ya que acertó 7 de 10 triples para anotar 24 puntos. También aportó 5 rebotes, 5 asistencias y 1 tapón.

"Lo hicimos. Luchamos desde el principio. No empezamos como queríamos, pero este es un partido de baloncesto. No podíamos fallar, así que nos concentramos en la defensa y ganamos el partido", declaró Feliz.

Los dominicanos anotaron 16 triples, tres más que los encestes de dos. El equipo caribeño también convirtió 16 puntos de segunda oportunidad frente a sólo 2 de Italia. La defensa de República Dominicana acosó a Italia para que lanzara un 24 por ciento desde larga distancia.

"Fue una buena segunda mitad para nosotros.

Simplemente ser disciplinados y encontrar maneras de mantener nuestra vida en la Copa del Mundo. Una manera súper agradable de conseguir una victoria. Estoy muy feliz por nosotros. Fue increíble. Quiero decir, es enorme. "Llegamos y ganamos. Nuestro país ha estado anhelando estos momentos, y me alegro de que podamos dárselos. El próximo rival es Angola, así que tenemos que hacerlo de nuevo.

Tenemos que seguir luchando y seguir jugando así", añadió el delantero de República Dominicana Karl-Anthony Towns, quien terminó con 24 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias.

Los dominicanos dieron un gran paso para llegar al top 16 por tercera Copa Mundial consecutiva.

República Dominicana terminará la fase de grupos el martes 29 de agosto cuando se enfrente a Angola. Italia todavía tiene buenas posibilidades de llegar a la segunda ronda siempre que pueda recuperarse y derrotar a Filipinas el martes. También el domingo, Angola (1-1) superó 80-70 a Filipinas (0-2).

"Estoy viviendo un sueño aquí en la Copa del Mundo. Sólo quiero competir con mis muchachos, mis compañeros de equipo. Salimos con mucha intensidad en este juego y mucha defensa", aportó Jean Montero, quien salió de la banca para una actuación de 12 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias

Reacciones

en twitter

John Calipari

¡¡El equipo de República Dominicana sigue jugando bien y venció a Italia!!

No puedo esperar a ver cómo termina esto para este grupo. Orgulloso de ustedes Karl y Eloy!!

Fernando Álvarez

Cuando se quiere, se puede. Hasta ahora, en la unión, corazón, gran juego colectivo y calibrada por ejecución, República Dominicana está invicto, con dos significativas victorias.

¡Qué momento, viven los dominicanos!

#FIBAWC

Orlando Antigua

“ De Guachupita para el Mundo”

Andresitoooooo

Julián Suero

Si no lo digo no soy yo...tú mete en una licuadora a todos los armadores que habían jugado con la Selección Nacional en su historia y no hacen medio Andrés Felíz!!!

Miguel Tavárez

El triunfo del equipo de baloncesto @RDBSeleccion sobre Italia, despierta ese sentido de pertenencia a la dominicanidad.

Soterio Ramírez

Felicidades nos hacen sentir orgulloso un Triunfo histórico para la República Dominicana

César Saint Hilaire

En una misma semana

@Marileidy_P

gana los 400 del mundial @ReinasdelCaribe

2 lugar y @RDBSeleccion vence a Italia en el Mundial y pasa a 2da ronda , trabajo , talento , disciplina y mucho corazón