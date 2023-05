‘Un día de alegría': Brittney Griner debuta en la WNBA tras ser encarcelada en Rusia

Brittney Griner representaba el himno nacional antes de su primer partido de la WNBA de temporada regular desde que fue encarcelada en Rusia. Griner se pronunció abiertamente por la justicia social en 2020 y no tomó la corte durante el himno anterior. Pero casi un año tras las rejas en Rusia la cambió.

Brittney Griner trabaja en su libro de memorias sobre el cautiverio ruso Lea también

"Estaba literalmente en una jaula y no podía soportar el camino que quería", dijo. "Solo siendo capaz de escuchar mi himno nacional y ver mi bandera, definitivamente quiero estar de pie."

Griner tuvo 18 puntos, seis rebotes y cuatro tiros bloqueados el viernes por la noche para los Phoenix Mercury en una derrota 94-71 ante los Los ángeles Sparks. "No fue lo suficientemente bueno, no recibió el doblaje", dijo Griner, quien sin embargo no pudo estar abajo en la derrota.

"Aprecio todo un poco más, todos los pequeños momentos, como, 'Oh, estoy tan cansado que no quiero ir a practicar hoy', eso ha cambiado, honestamente", dijo. "El mañana no está garantizado, no sabes cómo va a ser. Yo también me siento mucho mayor."

El objetivo inmediato del centro, de 32 años de edad, es jugar todo un partido por el Juego de Estrellas a mediados de julio. Ella jugó 25 minutos el viernes. "Espero estar exactamente donde quiero estar", dijo Griner. "Solo volviendo a cómo estaba antes de que todo esto pasara."

Griner hizo un impacto inmediato contra los Sparks. Disparó un pase a Moriah Jefferson, quien golpeó un 3-pointer para la primera canasta de Phoenix. Griner agarró un par de rebotes y anotó dos veces en ayudar al Mercury a una ventaja temprana.

"¿Qué tan bien se veía? Increíble", dijo la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert a los periodistas en el descanso.

Por primera vez desde la temporada pasada, la entrenadora de Phoenix Vanessa Nygaard abrió sus comentarios previos sin anunciar cuántos días Griner había sido encarcelado. Griner ha estado libre desde diciembre cuando fue parte de un intercambio de prisioneros de alto perfil.

"Hasta el día en que recibimos la noticia por la mañana de que estaba de camino a casa, nadie pensó que iba a suceder", dijo Nygaard. "Hicimos nuestro trabajo probablemente con menos alegría que los atletas profesionales. Era pesado todos los días."

"Hoy es un día de alegría", dijo Nygaard. "Ha ocurrido algo increíble." Griner y el Mercury fueron recibidos con una ovación de pie cuando llegaron a la cancha para el calentamiento previo, aunque los mayores vítores estaban reservados para los Sparks.

"Solo lo acepto, pero mantengo la concentración porque al final del día estoy en el trabajo", dijo Griner. "No puedo quedar atrapado en el momento. Lo siento, pero lo pongo a un lado y lo siento un poco más tarde.

"Griner abrazó al vicepresidente Kamala Harris y al primer caballero Doug Emhoff cuando salieron de la corte después de que a Harris se le presentara una camiseta No. 49 Sparks. Anteriormente, Harris posó para las fotos en el vestuario de Mercury.

"Fue agradable poder verla cara a cara y agradecerle todo", dijo Griner. Le dio palmadas en el corazón y aplaudió a cambio durante un breve video dándole la bienvenida a la WNBA. "Fue agradable estar de vuelta en la cancha para un juego real", dijo. "El amor de los fans cuando salimos fue increíble. Definitivamente lo siento." Griner anotó 10 puntos en 17 minutos en una pérdida de exhibición ante los Sparks la semana pasada.

Fue su primera acción de juego desde que fue arrestada en un aeropuerto de Moscú en febrero de 2022 después de que las autoridades rusas dijeran que un registro de su equipaje reveló cartuchos de vaporización que contenían aceite de cannabis. "Trajimos de vuelta a esta mujer negra y gay de una cárcel rusa y Estados Unidos lo hizo porque la valoraban y ella es una atleta femenina y la valoraban", dijo Nygaard.

"Ser parte de un grupo que valora a la gente a ese nivel, me enorgullece ser estadounidense. Tal vez hay otras personas que no los hacen orgullosos, pero para mí, veo BG y veo esperanza y veo el futuro y tengo niños pequeños y me hace realmente esperanzado sobre nuestro país", dijo el entrenador.

Los aficionados que llegaban temprano a Crypto.com Arena llevaban camisetas con el nombre de Griner y el número de la camiseta en ellos. El 6-pie-9 Griner se detuvo para fotografiar a un grupo de chicas jóvenes posando al lado de la cancha antes del juego. Billie Jean King y su esposa Ilana Kloss, que son copropietarias de los Sparks, estuvieron presentes para el estreno, al igual que Magic Johnson, Pau Gasol, Byron Scott, Robert Horry, el entrenador de los Angeles Lakers Darvin Ham y el entrenador de las mujeres de Carolina del Sur Dawn Staley.

Desde su liberación, Griner ha utilizado su plataforma para abogar por otros estadounidenses detenidos en el extranjero. Ella ya era una activista LGBTQ+ desde que salió públicamente en 2013. "Ella representa a tantas personas, a tantas personas diferentes que pueden ser subestimadas en nuestra sociedad", dijo Nygaard. "Ella está de pie con orgullo y confianza y nunca se ha alejado de lo que es."

Griner anunció en abril que está trabajando con Bring Our Families Home, una campaña formada el año pasado por los familiares de rehenes estadounidenses y detenidos injustamente en el extranjero.

Dijo que su equipo ha estado en contacto con la familia del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien está detenido en Rusia por cargos de espionaje. "Es una persona increíble dentro y fuera de la cancha", dijo Jefferson, compañero de equipo de Phoenix. "Creo que su energía inspira a todo el mundo cada día a aparecer y ser la mejor versión de sí mismos."