Celtics y Sixers listos para el Juego 7 por un lugar en las finales del Este contra el Heat

La experiencia de Joe Mazzulla en el Juego 7 ha sido como entrenador asistente, incluido el año pasado cuando los Celtics ganaron dos de ellos en su camino a las Finales de la NBA.

Uno de ellos fue una fácil victoria de 28 puntos.

El otro fue un juego de una posesión en los últimos segundos.

“Sabemos cómo ganar fácilmente y sabemos cómo luchar hasta la muerte”, dijo el entrenador en jefe novato el sábado mientras se preparaba para su primer juego en el que el ganador se lo lleva todo como el número 1. "Definitivamente espero con ansias el Juego 7".

Los Celtics se enfrentarán a los Sixers de Filadelfia el domingo por el último puesto en los cuatro finalistas de la NBA. Es solo la segunda serie en llegar a un séptimo juego en lo que va de postemporada.

“Sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo el centro de los Sixers, Joel Embiid, quien fue coronado como el Jugador Más Valioso de la NBA durante la serie. "Va a ser divertido. Juego 7. Eso es lo que jugamos, para este tipo de juegos”.

Los Celtics obtuvieron la ventaja de jugar en casa al terminar tres juegos por delante de Filadelfia en la clasificación; Boston también ganó tres de los cuatro enfrentamientos en la temporada regular. (El ganador del partido del domingo también tendrá la ventaja de jugar en casa en las finales de la NBA, si puede eliminar a Miami en las finales de la Conferencia Este).

Pero jugar en el TD Garden no ha sido una gran ventaja para Boston: los Celtics solo han tenido marca de 7-9 en sus últimos 16 partidos de playoffs en casa, muy lejos de los días en que jugar en el parquet era casi seguro.

El alero de Boston, Jaylen Brown, ha escuchado las quejas de los fanáticos que han visto al equipo arrojar grandes ventajas y regalar juegos en ambas series de playoffs en lo que va de la postemporada.

Y el sentimiento es mutuo.

“Fanáticos de los Celtics, les encanta llamarnos la atención, ¿verdad? Así que los llamaré esta vez”, dijo Brown después de que los Celtics ganaron en Filadelfia el jueves por la noche para forzar un séptimo juego. “Energía en el Garden ha estado bien en el mejor de los casos en todos los playoffs. Juego 7, si estás ahí o si no estás ahí, si estás mirando en un bar, si estás mirando calle abajo en la casa de un amigo, no me importa. Necesito que te levantes, necesito que vengas con la energía, porque la vamos a necesitar toda. Así que los estoy llamando a ustedes. Asegurémonos de que el Garden esté listo para funcionar”.

Los Celtics tienen marca de 26-9 en el Juego 7 de por vida, incluidas dos victorias el año pasado en su camino a las Finales de la NBA. Los Sixers tienen marca de 6-11 y han perdido sus tres juegos en los que el ganador se lo lleva todo desde su último viaje a las Finales de la NBA en 2001.

En el quinteto inicial de los Celtics, el entrenador Joe Mazzulla insertó a Robert Williams III en la alineación para el Juego 6, colocándolo junto a Al Horford para combatir al recién coronado MVP de la NBA, Joel Embiid. Los Celtics saltaron a una ventaja de 15-3.

Desde que regresó de una lesión en la rodilla derecha que lo mantuvo fuera del Juego 1, Embiid no ha mostrado ningún efecto persistente. Los Celtics tienen un reporte de lesiones limpio excepto por Danilo Gallinari, quien se ha perdido toda la temporada con un ligamento cruzado anterior desgarrado.

El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, ha desperdiciado ventajas de 3-1 en series de siete juegos tres veces en su carrera. Filadelfia ganaba 3-2 sobre Boston este año, pero otro revés aumentaría su reputación de derrumbamiento. Ha perdido nueve juegos 7, cuatro más que cualquier otro entrenador, según ESPN.