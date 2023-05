Sixers buscan el pase a la Final de Conferencia y los Celtics el Juego 7

Después de poner muy poco esfuerzo en la derrota del Juego 5 en su cancha local, los Celtics deben regresar a Filadelfia para jugar un Juego 6 con los 76ers liderando 3 juegos a 2.

Los Celtics tienen la culpa de encontrarse a un juego de la eliminación. Después de sus derrotas, el hilo conductor de las conferencias de prensa de los Celtics fue que no jugaron con urgencia y que necesitaban hacerlo mejor en el próximo juego. Ahora es ganar o irse a casa y por eso la urgencia debe venir en este juego.

Marcus Smart puso en perspectiva lo que los Celtics deben estar dispuestos a hacer. ”Si no estás dispuesto a ensuciarte mucho, si no estás dispuesto a sangrar, si no estás dispuesto a romper algo, si no estás dispuesto a desgarrar algo con fuerza, entonces no deberías estar en esa cancha, porque eso es lo que es." Todo Celtic debe estar dispuesto a jugar con intensidad y con urgencia y dejarlo todo ahí fuera en la cancha o no hay próximo partido.

Las estadísticas ciertamente no favorecen a los Celtics. Solo 54 equipos de 338 equipos que han caído 3-2 en una serie de playoffs al mejor de 7 han regresado para ganar la serie. Eso es solo el 16%.

Los Celtics lo han hecho 6 veces. Los 76ers han cedido una ventaja de 3-2 dos veces, ambas ante los Celtics. En 1981, los 76ers ganaban 3-1 y los Celtics ganaron los últimos 3 juegos de la serie. La temporada pasada, los Celtics perdían 3-2 ante los campeones defensores Bucks y ganaron el Juego 6 en Milwaukee y el Juego 7 en Boston para ganar la serie.

Aunque los jugadores principales son los mismos que el equipo del año pasado que venció a Milwaukee, este equipo no es el mismo. El equipo del año pasado ganó con un esfuerzo defensivo constante y jugaron más duro que sus oponentes. Este equipo tiene defensores individuales, pero de alguna manera, les falta el esfuerzo defensivo para detener constantemente. Una victoria en este juego comenzará con un gran esfuerzo en el lado defensivo.

Los 76ers ganaron el último encuentro 115-103 el 9 de mayo liderados por 33 puntos de Joel Embiid, mientras que Jayson Tatum anotó 36 puntos para los Celtics.

Los 76ers tienen marca de 34-18 en juegos de la Conferencia Este. Filadelfia tiene marca de 4-0 cuando gana la batalla de pérdidas de balón y promedia 12,8 pérdidas de balón por partido.

Los Celtics tienen marca de 11-5 contra el resto de su división. Boston es segundo en la Conferencia Este con 26,7 asistencias por partido liderado por Marcus Smart con un promedio de 6,3.

James Harden promedia 22,3 puntos, 6,1 rebotes, 8,3 asistencias y 1,7 robos para los 76ers. Tyrese Maxey tiene un promedio de 18.3 puntos en los últimos 10 juegos para Filadelfia.

Jaylen Brown está anotando 26,6 puntos por partido y promediando 6,9 rebotes para los Celtics. Tatum tiene un promedio de 2.9 triples en los últimos 10 juegos para Boston.