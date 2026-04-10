El equipo masculino dominicano asegura bronce en el clasificatorio de Tenis de Mesa

El seleccionado masculino de la República Dominicana aseguró la medalla de bronce en las competencias por equipo del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebra en el Parque del Este.

La representación quisqueyana, integrada por Ramón Vila, Rafael Cabrera, Abit Tejada e Isaac Vila superó 3 sets por 0 al representativo de El Salvador.

Mientras, el equipo femenino, conformado por Yasiris Ortiz, Eva Brito, Esmerlyn Castro y Arianna Estrella, se quedó en cuartos de final tras caer 3-0 ante Cuba.

Los campeonatos cuentan con el apoyo de ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

Ceremonia de inauguración

El ingeniero Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), y el inmortal del Deporte y presidente de ITTF Américas, licenciado Juan Vila Reinoso, encabezaron la ceremonia de inauguración de los eventos de este deporte que iniciaron el pasado lunes con el clasificatorio Centroamericano y del Caribe.

En el acto estuvieron además Chen Luning, embajador de la República Popular China en el país; el viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, en representación del ministro de esa cartera Kelvin Cruz, al igual que el profesor Fernando Teruel, viceministro de Deportes.

También estuvieron Geovanny Cruceta, secretario general de la ITTF Américas; Alexander Zamora, titular de la Confederación Centroamericana de Tenis de Mesa; Vasdevbob Roopnarine, en representación del presidente de la Confederación Regional del Caribe de esa disciplina, Teddy Mathews, así como presidentes de federaciones de tenis de mesa de los diferentes países.